În piaţa en gros din Matca-Galaţi maşinile încărcate cu castraveţi stau aliniate. Legumele au fost culese de dimineaţă, ia producătorii speră să găsească repede cumpărători pentru marfa lor. Oamenii se plâng însă că sunt la mâna samsarilor.

Localitatea renumită în ţară pentru legume, unde sunt peste 4.000 de producători cu solare

Costel Pricope, producător-reporter: Sunt semănaţi până pe data de 21 ianuarie.

- Şi prima recoltă?

- 1 Aprilie. Deci în două luni am ieşit la producţie cu ei. Dintre care avem o cheltuială pe firul de plantă 10 lei. Şi vin aici ca producător şi am surpriza să stau la mila nu ştiu cui.

Ca să nu plece acasă cu marfa şi să se strice în câteva zile, producătorii preferă să lase la preţ. Aşa se face, spun ei, că unoeri nu si scot nici măcar investiţia.

Costel Pricope, producător-reporter: Cine dictează preţul?

- Micii comercianţi, bişniţari, intermediari. Se strânge marfa frumos. Cât ai? 50 de tone. Fixează un preţ. Dacă e 5 lei, spun 4,3!

- Şi vrând nevrând o dai?

- Da!

- Eu dacă acum dau cu 4 lei şi luna viitoare cu 2, nu îmi scot nici oamenii, nu mai zic de profit.

În schimb, clientul poate plăti dublu în pieţe.

Adrian Obreja, reporter Observator: Astăzi, castraveţii pleacă de aici, din Matca, cu preţul de 4,5 lei pe kilogram. Un preţ mult prea mic spun producătorii. În timp ce la piaţă...preţul este de 8 lei per kilogram şi asta diferă în funcţie de oraş.

Samsarii sunt cei care dictează piaţa, iar oamenii ajung să vândă pe nimic

Reporter- cumpărători: - Cine pierde în toată ecuaţia asta?

- Cei care îl muncesc.

- Groaznic e. Adică cine stă şi munceşte nu poate să îşi câştige pâine şi vin bişniţarii să cumpere.

Samsarii susţin că nu ei fac preţul.

Intermediar: Noi facem preţul la săptămână. Ne întâlnim membri din cooperativă, de aici, din Matca, şi depinde de preţurile pe care ni le dau magazinele.

Pieţar: În funcţie de producător, în funcţie de cât se culege astăzi, în funcţie de vreme. Au fost zile în care, de exemplu, eu am pus ardeiul gras sub preţul sub pe care l-am luat pentru că nu merge piaţa.

Localitatea Matca e renumită în ţară pentru legume. Aici sunt peste 4.000 de producători care au solare întinse pe 1.000 de hectare, dar şi culturi în câmp pe 2.000 de hectare.

