Vezi și

Chiar dacă este extrasezon, Sanatoriul Balnear Techirghiol este plin de turişti. Deloc surprinzător, cele mai căutate tratamente sunt cele cu nămol: "Împachetarea cu nămol constă în aplicarea unui strat subţire de nămol pe întrega suprafaţă a organismului, evitându-se zona precordială. Timp de acţiune: 20 de minute".

"Elixirul negru" din Techirghiol

"Terapia cu nămol se poate efectua atât ca baie generala cu namol, cât şi împachetări dar şi terapie locală", explică Liliana Stanciu, medic. Nămolul sapropelic folosit aici este numit şi elixirul negru. Şi pe bună dreptate. Specialiştii spun că ajută la ameliorarea durerilor articulare, musculare şi vindecă afecţiunile pielii. Este şi un bun detoxifiant general, iar cei care au venit odată la tratament, spun că acesta creează dependenţă.

Pacientă: Pentru că mă simt foarte bine. Personalul este extraordinar. Este al cincilea an.

Reporter: Aţi văzut evoluţia de la an la an?

Pacientă: Sigur că da. Da!

O altă terapie căutată de turişti este cea cu oxigen. "Obligăm bronhiile să se deschidă prin faptul că dam oxigen, dăm hipoxie, urcându-i pe munte. Simulăm, dacă vreţi să vedeţi, muntele pe care suntem, altitudinea. Alpii, Himalaya, Kilimanjaro, 6.550 altitudine. Oxigenează din vârful degetelor până în firul de păr. Combinăm oxigenul cu muzica. Doamnele doctor o numesc terapie antiaging pentru că lucrează pe celulă, respirator, sânge", arată o asistentă.

Dan vine la Techirghiol de zeci de ani

Dan este din Suceava şi vine la Techirghiol de zeci de ani. Este convins că fără tratamentele de aici, nu s-ar simţi acum la fel de bine. "An de an vin aici de vreo 30 de ani. Pentru că la 30 de ani am fost diagnosticat cu spondilită. Acum arată ca un sanatoriu european. Condiţii deosebite", povesteşte Dan.

"Am avut probelee cu bazinul şi aici mă simt extraordinar de bine. Împachetări cu nămol, nămol la cadă, galvanizare", adaugă o pacientă. Pe lângă tratamentele cu nămol, turiştii care vin aici pot beneficia şi de proceduri de acupunctură, hidromasaj şi kinetoterapie.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Va reuşi Simona Halep să mai câştige un Grand Slam odată cu revenirea pe terenul de tenis? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰