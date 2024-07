Tot mai multi români caută gustul roşiilor din copilărie. Greu de găsit în magazine si chiar în pieţe. Într-o fermă artizanală, cum este aceasta, roşiile sunt crescute cu un amestec de calciu, fosfor şi magneziu, dar şi cu îngrăşăminte naturale. Aşa ajung roşiile bunicii în epicerii, adică în aprozarele gourmet, unde un kilogram costă aproximativ 26 de lei. Fermierii artizani au înţeles că o cultură organică înseamnă investiţii mari.

Un român mănâncă în fiecare an între 70 şi 80 de kilograme de fructe şi legume

"Normalul trebuie căutat, de fapt. Găsiţi acolo ingrediente pe care acum 30-40 de ani le-am fi găsit cu uşurinţă. Roşiile cu adevărat bune sunt extrem de rare, nu ştiu câţi producătiori riscă să cultive soiuri şi nu hibrizi. Aici avem o fermă de legume, găsim de la roşii, castraveţi, aromatice, ardei, dovlecei, cam tot ce am putea găsi într-o bucătărie vara", a declarat Dan Constantinescu, proprietar fermă. Şi în online cererea pentru legume şi fructe din ogradă a crescut semnificativ. Doar în ultimul an, 3 din 5 coşuri conţin produse bio, direct de la producători.

"Suntem la început cu acceptarea şi existenţa pe piaţă a micilor producători locali. Vedem această tendinţă de la an la an de creştere a numărului de producători şi a sortimentaţiei vine ca o confirmare a cererii de pe piaţă. Nu am putea accepta producători mici dacă produsele lor nu ar fi vândute", a declarat Cristian Sălceanu, CEO supermarket online. La modă sunt şi aprozarele bistro, adică mini pieţe-restaurant. Pentrucei care nu au timp să gătească un bucătar pregăteşte mâncăruri cu fructe şi legume proaspete, tot din producţie proprie.

"Mai există pe piaţa din Bucureşti câteva restaurante cu un concept asemănător, dar se axează pe peşte şi pe carne şi ne-an gândit că nu există niciunul cu legume şi din necesitatea de a avea o piaţă de desfacere şi pentru legumele de la ferma proprie", a declarat Laurenţiu Hairadin, bucătar şef. Deşi căutăm surse bio pentru fructe şi legume, suntem încă pe ultimul loc în Europa la consumul acestor alimente. Un român mănânca în fiecare an între 70 şi 80 de kilograme de fructe şi legume.

