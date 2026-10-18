Meserii în care se câștigă bine şi nu e nevoie de facultate. De ce nu se mai înghesuie oamenii să le practice

Cele mai mari probleme legate de lipsa forței de muncă sunt în domenii precum construcții, transporturi, HoReCa și în îngrijirea persoanelor. Meseriașii cu experiență, sudorii, electricienii și specialiștii în domenii tehnice pot câștiga salarii peste medie, însă continuă să fie la mare căutare pe piața muncii.

Deși unele dintre aceste meserii oferă venituri atractive și beneficii suplimentare, angajatorii întâmpină tot mai multe dificultăți în găsirea unor oameni dispuși să le practice.

Problema nu este întotdeauna salariul, ci condițiile de muncă, care pentru mulți candidați reprezintă un factor decisiv în alegerea unui loc de muncă.

Turele de noapte, munca în weekend, efortul fizic și responsabilitățile ridicate sunt doar câteva dintre motivele pentru care oamenii refuză anumite locuri de muncă, chiar și atunci când salariile oferite sunt peste medie.

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Astfel, printre meseriile în care există un deficit de personal se numără și unele care pot aduce venituri considerabile, potrivit Blic.

Pentru ce meserii se găsesc mai greu angajaţi

Printre meseriile pentru care angajatorii găsesc mai greu personal calificat se numără electricienii, sudorii, operatorii CNC, instalatorii, mecanicii și specialiștii din diverse domenii tehnice.

Pentru multe dintre aceste profesii nu este necesară o diplomă universitară. Contează mai mult cunoștințele practice, experiența și calificările sau autorizațiile necesare.

Meseriașii cu experiență și muncitorii calificați pot obține venituri foarte bune, mai ales în zonele în care există o cerere mare de specialiști și prea puțini oameni pregătiți să ocupe posturile disponibile.

De ce nu este suficient pentru unii doar un salariu atractiv

Unul dintre principalele motive pentru care oamenii evită anumite meserii este programul de lucru.

Turele de noapte, munca în weekend și schimbările frecvente ale programului sunt condiții pe care mulți angajați nu sunt dispuși să le accepte, indiferent de salariul oferit.

Un alt obstacol important îl reprezintă efortul fizic. Muncitorii din construcții și industrie, șoferii și meseriașii lucrează adesea în condiții solicitante, motiv pentru care unii preferă locuri de muncă mai prost plătite, dar care presupun un efort fizic mai redus.

În cazul anumitor profesii, responsabilitatea reprezintă, de asemenea, un factor important. Utilizarea echipamentelor costisitoare, a utilajelor de mari dimensiuni sau lucrul cu materiale periculoase necesită pregătire suplimentară și implică un nivel ridicat de stres.

Angajatorii oferă bonusuri și beneficii suplimentare

Pentru a atrage personal, unii angajatori oferă, pe lângă salarii mai mari, bonusuri, cazare gratuită și alte beneficii.

Unele companii investesc în pregătirea și calificarea angajaților, în timp ce altele încearcă să acopere deficitul de personal prin recrutarea muncitorilor din alte orașe, sau chiar din străinătate.

Cu toate acestea, salariul nu este singurul criteriu de care oamenii țin cont atunci când acceptă un loc de muncă.

Programul, zilele libere, efortul fizic și oportunitățile de avansare în carieră cântăresc în unele cazuri la fel de mult în luarea unei decizii.

Din acest motiv, anumite meserii rămân printre cele pentru care angajatorii găsesc cel mai greu personal, chiar dacă oferă salarii atractive și beneficii suplimentare.