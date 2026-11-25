Inteligenţa artificială ar putea lovi cel mai puternic în locurile de muncă ocupate de femei. Un nou studiu realizat în Franţa arată că aproape 63% dintre angajaţii din categoria profesională cea mai expusă automatizării sunt femei. Cele mai vulnerabile sunt meseriile de birou, în special cele care presupun sarcini repetitive şi prelucrarea informaţiilor pe calculator. Economiştii avertizează că extinderea inteligenţei artificiale ar putea duce la reducerea angajaţilor, scăderea salariilor şi adâncirea inegalităţilor dintre femei şi bărbaţi.

Publicată în colaborare cu Laboratorul pentru Inovaţie şi Viitorul Muncii al HEC (Ecole des hautes etudes commerciales de Paris), această notă a economiştilor, semnată în special de Antonin Bergeaud, se intitulează "IA generativă: angajaţii de birou în prima linie", potrivit Le Figaro.

Meseriile cele mai expuse riscului de a fi înlocuite de AI

Angajat sau tehnician în contabilitate, funcţionar administrativ local, secretar: "Profesiile cele mai expuse sunt cele de birou, ale căror sarcini constau în prelucrarea informaţiilor pe ecran", se menţionează în notă.

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Profesiile cel mai puţin expuse ţin, dimpotrivă, de sectorul construcţiilor, al îngrijirii şi al asistenţei personale.

Femeile şi angajaţii cu calificare redusă, cei mai vulnerabili în faţa AI

Autorii au clasificat angajaţii în cinci grupe, în funcţie de gradul de expunere a profesiei lor la IA generativă. Grupul cel mai expus, în care se concentrează meseriile de birou cu calificare redusă, numără aproape 63% femei, în timp ce acestea reprezintă puţin sub 50% din totalul angajaţilor. Ucenicii reprezintă 5,4% din acest grup, faţă de 3,4% din total.

În meseriile de birou, cu cât nivelul de calificare al angajaţilor este mai scăzut, cu atât expunerea lor la IA este mai mare, spre deosebire de alte sectoare, cum ar fi industria, unde muncitorii sunt net mai puţin expuşi decât inginerii şi cadrele tehnice, subliniază autorii.

Inteligenţa artificială ar putea reduce angajările şi accentua inegalităţile salariale

În aceste meserii de birou cu calificare redusă, unde "o parte din competenţe se dobândesc prin practică alături de colegii cu mai multă vechime", dacă IA înlocuieşte omul pentru o parte din ce în ce mai mare de sarcini, întreprinderile ar putea reduce recrutările şi, astfel, numărul angajaţilor cu experienţă, avertizează autorii.

"Deocamdată, scăderea angajărilor tinerilor în aceste locuri de muncă, de aproximativ 30% de la sfârşitul anului 2022, este aceeaşi atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi", a declarat Antonin Bergeaud pentru AFP, întrebat despre un posibil impact al implementării IA generative asupra inegalităţilor salariale dintre femei şi bărbaţi.

"Ce se va întâmpla în continuare va depinde de modul în care o vor utiliza întreprinderile: dacă IA va înlocui o parte din aceste sarcini, salariile şi angajările în meseriile cu predominanţă feminină ar putea avea de suferit, iar decalajul s-ar putea adânci; în acest caz, există un risc privind inegalităţile dintre bărbaţi şi femei, la fel cum există un risc privind inegalităţile dintre tineri şi persoanele în vârstă", avertizează el.