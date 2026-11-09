Cea mai bogată ţară din Europa caută angajaţi în 20 de domenii. Ce trebuie să ştie românii care se mută acolo

Luxemburgul încearcă să atragă sute de mii de angajați până în 2040. Sănătatea, IT-ul, finanțele, construcțiile și industria se numără printre domeniile în care sunt căutați specialiști, iar persoanele din afara Uniunii Europene pot beneficia de proceduri simplificate de angajare.

Cea mai bogată ţară din Europa caută angajaţi pentru 20 de domenii. Ce oportunităţi au românii - Sursa: Profimedia

Luxemburgul, unul dintre cele mai prospere state europene și una dintre țările cu cel mai ridicat nivel de trai din lume, își intensifică eforturile pentru a atrage angajați calificați din străinătate. Deși are o suprafață de numai aproximativ 2.600 de kilometri pătrați și o populație de circa 680.000 de locuitori, micul stat se confruntă cu un deficit de personal în numeroase domenii, scrie Al Jazeera.

Aproximativ 75% din forța de muncă este formată din cetățeni străini, iar aproape jumătate din populație s-a născut în alte țări. țările cu cea mai ridicată calitate a vieții, statul ocupând primul loc în clasamentul citat de Statista.

Stabilitatea economică, salariile ridicate și nivelul de siguranță fac din Luxemburg o destinație atractivă pentru cei care vor să lucreze și să se stabilească în străinătate.

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Autoritățile încearcă să atragă specialiști din întreaga lume, pe fondul schimbărilor demografice, al investițiilor în digitalizare și al creșterii numărului de persoane care se apropie de vârsta pensionării. Aceste evoluții au accentuat deficitul de personal calificat în domenii precum IT, finanțe, sănătate, servicii sociale, inginerie și meserii tehnice.

"Acești factori au dus la transformarea pieței muncii și la apariția unui deficit acut de competențe în numeroase sectoare, precum domeniile digital și financiar, sănătatea și serviciile sociale, ingineria și meseriile tehnice", a declarat Muriel Morby, directoarea departamentului pentru talente și competențe din cadrul Camerei de Comerț din Luxemburg, pentru RTL.

Potrivit estimărilor, Luxemburgul va avea nevoie de aproximativ 335.000 de angajați până în 2040.

Cele 20 de meserii pentru care Luxemburgul caută angajați

Luxemburgul caută specialiști în servicii financiare și juridice, sănătate, asistență socială și IT. Printre ocupațiile deficitare se numără analiștii de risc bancar, specialiștii în relații cu clienții din sectorul financiar, contabilii, auditorii și consultanții juridici.

Sunt căutați și asistenți medicali, personal specializat în îngrijirea pacienților, asistenți sociali și educatori pentru copiii mici. În IT, există oportunități pentru specialiști în administrarea sistemelor informatice și dezvoltare software.

Deficitul se resimte și în construcții și industrie, unde sunt necesari muncitori pentru montarea și repararea acoperișurilor, ingineri industriali, experți în managementul calității și tehnicieni pentru mentenanța echipamentelor. Lista include și specialiști în repararea caroseriilor auto, precum și profesioniști în cercetare și dezvoltare industrială.

Lista actualizată în 2026 cuprinde 20 de ocupații. Față de versiunea anterioară, au fost introduse trei meserii: montarea și repararea acoperișurilor, managementul calității și ingineria industrială, respectiv instalarea și mentenanța echipamentelor industriale. În schimb, au fost eliminate cinci ocupații, printre care mecanicii de aeronave, controlorii traficului feroviar, contabilii și consultanții în managementul afacerilor.

Ce avantaje au angajații din afara Uniunii Europene

Luxemburgul a simplificat procedurile de recrutare pentru a atrage mai ușor specialiști din afara Uniunii Europene. Anterior, companiile trebuiau să publice postul vacant timp de trei săptămâni și să demonstreze că nu au găsit un candidat potrivit pe piața locală sau în celelalte state membre.

Pentru ocupațiile incluse pe lista celor deficitare, această obligație a fost eliminată, iar angajatorii pot recruta direct specialiști din afara UE.

Modificările legislative, intrate în vigoare la 1 septembrie 2023, permit și cetățenilor non-UE care locuiesc legal în Luxemburg să aibă acces nerestricționat la piața muncii, fără un permis de muncă separat. Au fost simplificate și angajările sezoniere, iar anumite categorii de solicitanți de azil beneficiază de condiții mai flexibile.

Pentru celelalte ocupații, verificarea disponibilității candidaților rămâne obligatorie, însă procedura a fost scurtată: durează cel mult șapte zile lucrătoare, iar certificatul necesar angajării poate fi eliberat în următoarele cinci zile, dacă nu este găsit un candidat potrivit.

Persoanele care vor să lucreze în Luxemburg trebuie să verifice și condițiile de recunoaștere a diplomelor și calificărilor obținute în străinătate. În domenii precum sănătatea, dreptul, educația și ingineria, recunoașterea oficială poate fi obligatorie. De asemenea, anumite permise de ședere, precum cel pentru lucrători calificați sau Cardul Albastru al UE, presupun prezentarea unor documente care să ateste studiile și experiența profesională.

Luxemburgul, o țară scumpă, dar cu un nivel de trai ridicat

Deși costul vieții este ridicat, Luxemburgul oferă salarii mari, servicii publice bine dezvoltate și o putere de cumpărare peste media europeană. Țara are unul dintre cele mai ridicate niveluri ale PIB-ului pe cap de locuitor din Europa, iar salariul minim este mai mare decât în multe state vecine.

Locuințele pot reprezenta o provocare pentru cei care se mută aici, însă unele companii oferă cazare temporară pentru angajații veniți din străinătate. Un avantaj important este și transportul public gratuit.

Sistemul fiscal este progresiv, cu cote cuprinse între 0% și 42%. În anumite condiții, angajații eligibili pot beneficia de o facilitate fiscală prin care jumătate din remunerația anuală poate fi scutită de impozit, în limita unui plafon de 400.000 de euro.

Potrivit datelor citate de Statista, puterea de cumpărare din Luxemburg ajunge la aproximativ 141% din media Uniunii Europene. În plus, transportul public este gratuit, educația internațională este accesibilă fără taxe, iar numeroase servicii medicale au costuri reduse.

Siguranța, diversitatea culturală și nivelul ridicat al serviciilor publice contribuie la calitatea vieții, Luxemburgul fiind plasat pe primul loc în clasamentul menționat de Statista.