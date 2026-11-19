Să găseşti un meseriaş bun a devenit o treabă dificilă în sine. Nu mai merge prin cunoscuţi, e nevoie de muncă de cercetare. Statul are un site unde putem găsit persoane dispuse să ne ajute cu treburile casnice contra cost. Pentru meseriaşi trebuie să apelăm la platforme ale unor firme private.

Cicerone Murărescu caută ajutor în casă. Cum nu a găsit prin cunoscuţi, oameni dispuşi să muncească a apelat la platforma statului.

"E vorba de a face curăţenie la păsări zilnic şi a le hrăni, dacă e vorba de menaj în casă - măcar o dată pe lună trebuie făcută o curăţenie generală. Iar în grădina de legume, în livada de pomi şi la viţa de vie, tot ce înseamnă lucrări din primăvară până în toamna târzie", a declarat Cicerone Murărescu.

Pe platforma online tichete.anofm.ro sunt inscrise 34 de activități, de la servicii de curăţenie la însoţirea persoanelor vârstnice. Plata se face cu tichete de 15 lei. Practic, beneficiarul se înțelege cu prestatorul la un preț, iar apoi cumpără tichetele, pe care meseriaşul le schimbă din nou în bani.

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"Dacă un prestator casnic cumulează într-o săptămână 85 de tichete, adică 1.275 de lei, beneficiază de această asigurare de sănătate şi de stagiu de cotizare la pensie", a explicat Ciprian Necula, director executiv AJOFM Iaşi.

Pentru o țeavă spartă, zugrăvit sau renovări, e nevoie de oameni calificați, iar pe aceștia NU îi găsim pe platforma statului.

Pe aceste site-uri putem consulta profilul meseriaşului şi recenziile clienților. Preţul pentru un zugrav porneşte de la 2.500 de lei pentru un apartament. Mai ieftin găsim pe grupurile de Facebook. 15 lei pe metru pătrat pentru două straturi de lavabilă și amorsă. Dar, socoteala de-acasă nu se potriveşte cu cea de la telefon.

Din cauza prețurilor mari, mulţi au fost nevoiţi să improvizeze şi să se specializeze.

"Având în vedere că preţul era prea ridicat, îl întrebam pe ajutorul nostru de nădejde - Chat - şi ne apucăm noi de reparat singuri", a spus un tânăr.

"Soţul (râde). Şi ce nu poate el, fac eu!", a adăugat o femeie.

"Mai bine fac eu, că e mai simplu", a declarat un bărbat.

Sunt 170 de domenii unde România are deficit de muncitori. Pe lista celor mai căutați meseriaşi sunt electricienii, sudorii şi zidarii.