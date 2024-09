Ionuţ Anghel, investitor în criptomonede, a studiat serios oferta de la Târgul Imobiliar deschis la Palatul Parlamentului.

"Bugetul meu ar fi undeva la 150.000 de euro. Mi-ar plăcea să cumpăr o casă sau dacă nu mă regăsesc, o să-mi cumpăr un apartament. O zonă undeva unde să fie şi mult spaţiu verde, să aibă facilităţi cum ar fi o piscină", spune Ionuţ Anghel - cumpărător.

Tranzacţiile cu plata în criptomonede nu sunt încă reglementate la noi în ţară

Vezi și

"Din punct de vedere legal, se realizează ceea ce se numeşte contract de schimb. În acest moment, cumpărătorul plăteşte cu crypto, dezvoltatorul poate să aibă un cont ori ca persoană fizică ori ca persoană juridică la noi pe platformă. Primeşte acest crypto", spune Marius Morra , directorul unei platforme de tranzacţionare.

Cele mai multe tranzacţii imobiliare sunt plătite în bitcoin şi ethereum, iar valoarea locuinţei sare, în aceste cazuri, de 200.000 de euro.

"Tot mai multi au interes. Sunt crypto investitorii, crypto milionarii care au investit multi ani in crypto si acum vor sa-si fixeze o parte din profit. In mare parte tineri in jur de 30 ani", spune Vlad Mustaţă, directorul unei agenţii imobiliare.

Dezvoltatorii imobiliari din România sunt încă precauţi

Mulţi dezvoltatori imobiliari sunt încă reticenţi, iar unii ar accepta plata în monede vituale doar dacă nu primesc alte oferte.

"Daca avem cereri cu siguranta vom face totul pentru a vinde respectivul imobil cu monede virtuale", spune Alexandra Udrea, reprezentantul unui dezvoltator imobiliar.

În România nu există statistici despre investitorii în criptomonede: sunt între 350.000 şi 500.000. Uniunea Europeană a transmis o recomandare - reglementarea şi urmărirea tranzacţiilor cu monede virtuale, pentru că acestea ascund, de multe ori, spălări de bani obţinuţi din infracţiuni grave: trafic de droguri, arme sau chiar de oameni.

Creatorii de monede virtuale și platformele pe care se fac tranzacţii vor trebui să obţină autorizaţie, dacă vor să funcţioneze pe teritoriul tarii noastre. În plus, piaţa va fi supravegheată de ASF, la fel cum se întâmplă în cazul bursei.

Estimările arată că investiţiile românilor în criptomonede trec de 20 de miliarde de dolari.

Florentina Lazăr Like În Guvern se iau cele mai importante decizii pentru noi, românii. Se majorează sau scad pensiile și salariile, se măresc taxele și impozitele, se fac sau se mimează reforme. ...

Întrebarea zilei Aţi avea încredere să cumpăraţi o locuinţă nouă cu criptomonede? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰