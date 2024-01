Teama de vremuri mai grele i-a făcut pe români să economisească. Depozitele în lei au crescut cu 15% de la un an la altul, conform BNR. Peste 350 de mii de români au cumpărat în 2023 şi titluri de stat. Celor care acceptă un anumit grad de risc, şeful finanţelor, Marcel Boloş, le recomandă îşi îndrepte atenţia spre bursă.

Vezi și

Românii ţin în bănci o avere: 220 de miliarde de lei, cam cât costă 4.600 de kilometri de autostradă sau 89 de spitale regionale.

Irina Chiţu, expert educaţie financiară: Dobânzile au fost consistente și atunci au fost remunerați acești bani și oamenii sunt și mai prudenți, vor să-și pună deoparte bani pentru zile negre.

Cea mai sigură investiţie din România este însă în titlurile de stat, susţine şeful Finanţelor. Până pe 8 februarie, românii pot cumpăra titluri de stat Tezaur cu valoare nominală de 1 leu şi dobânzi între 6,1 şi 7%.

Cei interesaţi au trei opţiuni

Cei interesaţi au trei opţiuni. Să cumpere online, dacă au un cont deschis la ANAF, pe Spaţiul Virtual Privat, să meargă la una dintre unităţile Trezoreriei statului sau, mai simplu, direct la poştă. La scadenţă, adică după 1 sau 3 ani, banii pot fi ridicaţi de la Trezorerie, Poşta Română sau pot fi transferaţi direct în contul bancar al investitorului.

Spre exemplu din 5.000 de lei depuși într-un depozit bancar pe un an cu o dobândă de 7,75%, poți câștiga aproape 350 lei, cu 43 lei mai mult decât dacă ai investi în titluri de stat Tezaur. În schimb, dacă achiziționezi 5000 de titluri de stat Tezaur pe 3 ani, câștigul este cu 112 lei mai mare decât dacă ai pune banii într-un depozit bancar, trei ani, perioadă pentru care dobânda scade la 6,95%.

Irina Chiţu, expert educaţie financiară: Titlurile de stat sunt neimpozitate. În cazul depozitelor, câștigul din dobânda se impozitează cu 10%. Câștigul din dobândă la depozite dacă depășește șase salarii minime atunci plătesti și CASS. Mai sunt și comisioane bancare și atunci titlurile de stat ies câștigătoare.

Lunar trebuie să economisim între 10 şi 20% din salariu

Marcel Boloş, ministrul finanţelor: A doua prioritate de investiții care implică și asumare de risc este cea în acțiunile tranzacționate pe piață bursieră domeniile care de regulă sunt cu risc dar sigure ramân companiile care exploatează resursele natural, dar și din energie, Hidroelectrica, OMV.

Femeie: Până acum câțiva ani economiseam prin depozite bancare, însă am facut o schimbare și prefer acum să investesc în bursa internațională și cea locală. Un randament mediu în euro pe an e cam 8%, consider că e o investiție bună pentru că euro e o monedă stabilă.

Lunar trebuie să economisim între 10 şi 20% din salariu, spun experţii în educaţie financiară şi să investim diversificat.

Marcel Boloş, ministrul finanţelor: Pentru un management corespunzător al riscului câte puțin din fiecare și iți faci după celebra zicală: să nu punem ouale într-un singur coș. De regula, oamenii doresc într-un interval scurt de timp să obțina un câstig mare, e cea mai nocivă ipoteză de lucru a unui investitor.

Mulţi români preferă însă în continuare să pună banii la saltea, unde s-au adunat peste 65 de miliarde de lei, potrivit BNR.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰