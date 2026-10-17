După modelul spaniolilor şi francezilor, mii de elevi italieni au ieşit în stradă, în mai multe oraşe, nemulţumiţi de politicile guvernului. Tinerii cer mai mulţi bani pentru educaţie, şcoli mai bine dotate şi condiții mai bune pentru a învăţa. La Torino, profesorii s-au mobilizat şi au format un lanţ uman pentru a-i proteja pe tinerii aflaţi în marş. Protestul a degenerat însă în confruntări cu forţele de ordine, care au folosit gaze lacrimogene şi tunuri cu apă pentru a dispersa mulţimea. Un val de nemulţumire care a scos în stradă generaţia care cere să fie ascultată.

Se înmulțesc protestele în Italia față de costul tot mai ridicat al vieții, scumpirea carburanților și a chiriilor, dar și față de costurile educației. Unii dintre manifestanți vor chiar să urmeze exemplul protestelor din Franța, relatează AFP.

Agricultorii și transportatorii au blocat în această săptămână mai multe artere rutiere din Puglia, Calabria și Sicilia, în sudul Italiei, în semn de protest față de scumpirea carburanților. Acțiunile au îngreunat sau chiar au oprit transporturile, existând inclusiv riscul ca producția de paste să fie afectată din cauza întârzierii livrărilor de grâu.

Sindicatul transportatorilor Conftrasporto amenință acum cu un „blocaj național” și denunță „atmosfera de tensiune creată de situația devenită insuportabilă în urma exploziei prețurilor la energie”.

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Vineri dimineață, mii de studenți și elevi de liceu au ieșit în stradă la Roma, Milano, Florența, Bologna și Genova. Manifestațiile s-au desfășurat, în general, pașnic.

Tinerii s-au mobilizat la apelul mai multor organizații, cerând pace și protestând față de Guvernul condus de Giorgia Meloni, care intenționează să majoreze bugetul apărării și a impus o limită privind numărul elevilor străini dintr-o clasă. La Roma au avut loc și câteva ciocniri în timpul manifestației la care au participat „câteva mii de studenți”, pe traseul dintre Colosseum și sediul Ministerului Educației, potrivit prefecturii capitalei italiene.

Câteva mii de elevi și studenți au manifestat și la Torino, în nordul țării, alături de profesori, cerând majorări salariale și noi angajări.

Unii dintre profesori s-au interpus între tineri și forțele de ordine. Poliția a răspuns cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene după ce din mulțime au fost aruncate pietre, potrivit unui fotograf AFP aflat la fața locului.

”Costul vieții a devenit insuportabil”

Aproximativ zece licee din Torino sunt deja ocupate de protestatari, iar în presa locală au apărut apeluri ca manifestațiile să urmeze exemplul celor din Franța.

„Le monde est à nous” („Lumea este a noastră”), scria, în franceză, pe una dintre pancartele afișate la Torino.

„Italia se află într-o criză economică și socială dramatică. Costul vieții a devenit insuportabil, sistemul nostru de producție pierde teren în fiecare zi și ne confruntăm și cu o urgență climatică”, a declarat pentru AFP Christian Ferrari, secretar general în cadrul CGIL, unul dintre cele mai importante sindicate italiene.

„Obiectivul nostru este să aducem în centrul campaniei electorale condițiile reale de viață și de muncă ale italienilor”, a subliniat sindicalistul.

O nouă manifestație națională împotriva costului ridicat al vieții este programată pentru 17 octombrie, la Roma.

Sindicatul USB a lansat, de asemenea, un apel la grevă generală pentru 30 octombrie.

Valurile de inflație care au urmat pandemiei de COVID-19, iar ulterior tensiunile geopolitice, au afectat întreaga Europă. Impactul a fost însă deosebit de puternic în Italia, unde salariile și productivitatea stagnează de mai multe decenii.

Inflația a accelerat în septembrie și a ajuns la 4,2% în ritm anual, pe fondul scumpirii carburanților, potrivit Institutului Național de Statistică din Italia (ISTAT).

Familia, ”plasa de siguranță” a italienilor

De la începutul primăverii și al războiului din Iran, premierul Giorgia Meloni a încercat să limiteze efectele creșterii prețurilor carburanților. Guvernul a recurs inițial la suspendarea unor taxe, o măsură costisitoare pentru buget, iar ulterior distribuitorii de produse petroliere au acceptat să mențină prețul unui litru de benzină sub pragul de doi euro.

Cu numai câteva luni înaintea alegerilor parlamentare, programate pentru primăvara anului 2027, problema puterii de cumpărare devine tot mai sensibilă pentru Guvern.

Giorgia Meloni își prezintă drept realizări stabilitatea guvernamentală și îmbunătățirea situației finanțelor publice. Aceste evoluții nu au fost însă însoțite de o accelerare semnificativă a creșterii economice sau de majorări importante ale salariilor.

Economista Veronica De Romanis, profesoară la Universitatea Luiss din Roma, consideră că „un ansamblu de factori legați de teama față de viitor, alimentată de situația geopolitică și de problemele economice” îi determină pe unii italieni să iasă în stradă. Potrivit acesteia, în Italia nu se vede încă amploarea protestelor din Franța deoarece societatea italiană funcționează ca o „Republică a triburilor”, în care familia oferă o protecție mult mai puternică.

Moștenirile și sprijinul financiar oferit în interiorul familiei continuă astfel să funcționeze ca o formă de plasă de siguranță socială, chiar dacă, spune economista, această protecție devine tot mai fragilă.

La Roma, Milano și Bologna, studenții și-au instalat corturi în centrele orașelor pentru a protesta față de costul vieții și de cheltuielile tot mai mari pentru studii.

După luni de mobilizări puternice pro-palestiniene, „în Italia lipsește o nouă mare mișcare de toamnă împotriva costului ridicat al vieții, pentru dreptul la locuință și la educație și împotriva precarizării muncii și a creșterii costurilor”, a declarat pentru AFP Riccardo, un tânăr de 22 de ani din cadrul sindicatului studențesc UDU, aflat în fața cortului său din Milano.

„În realitate, chiar dacă nu reușim să provocăm la fel de mult haos ca în Franța sau să blocăm toate drumurile ca în Spania, obiectivul este ca, măcar cu ocazia ultimului buget al acestui Guvern, să începem din nou să vorbim despre toate aceste probleme”, a adăugat studentul.