Europa fierbe din nou. Mii de oameni au ieşit în stradă, nemulţumiţi de scumpiri, chirii tot mai greu de plătit şi tăieri din bugetele serviciilor publice. Studenţi şi angajaţi deopotrivă le cer guvernelor să ia măsuri. Iar furia nu s-a oprit la o singură manifestaţie. Protestele au continuat după demonstraţiile organizate de tineri zilele trecute. Peste 80.000 de oameni au ieşit în stradă în Franţa, alte mii au manifestat la Lisabona, în ciuda vremii extreme, iar la Barcelona, spaniolii au umplut din nou bulevardele.

Sunt imagini şocante surprinse seara trecută în Marsilia, al doilea cel mai mare oraş al Franţei. Protestatarii au atacat forţele de ordine cu artificii şi au dat foc maşinilor din oraş. Proteste de amploare au fost şi în Paris. Poliţiştii au fost nevoiţi să folosească gaze lacrimiogene pentru a-i îndepărta pe manifestanţi. Pe parcursul zilei, oamenii au umplut străzile pentru un protest mai degrabă paşnic. Sute de oameni au cântat în cor celebrul cântec din seria fenomen Jocurile Foamei, ca imn de rezistență și solidaritate împotriva scumpirii traiului, a tăierilor bugetare și a condițiilor precare din educație și servicii publice.

Protestele vor continua şi în zilele următoare

Alţii au mers şi mai departe şi s-au costumat în personaje din seriale. Printre protestatari s-au numărat şi participanţii la carele alegorice, care au adus-o în prim-plan pe Marianne, simbol al Republicii Franceze, născut în timpul Revoluţiei Franceze. Peste 140 de oameni au fost reţinuţi la ultimele proteste. Este însă a şasea săptămână consecutivă de manifestaţii în Hexagon. Străzile Barcelonei s-au îmbrăcat în galben, în semn de solidaritate cu mişcarea Vestelor Galbene din Franţa. Protestatarii au cerut şcoli publice mai bune şi locuinţe la preţuri accesibile.

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Ploaia nu i-a oprit nici pe portughezi să îşi exprime nemulţumirea. Echipaţi cu pelerine de ploaie şi umbrele, oamenii au mărşăluit pe străzile din Lisabona. Protestele vor continua şi în zilele următoare.