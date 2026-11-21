Protestele iau o nouă formă în Europa! Generaţia Z a ieşit acum în stradă. Nemulţumirile nu ţin cont de graniţe. În Germania, peste 4.000 de tineri au luat cu asalt străzile din Hamburg. Cu torţe, pancarte şi un mesaj clar pentru cancelarul Friedrich Merz: să plece! În Albania, manifestanţii s-au îmbrâncit cu forţele de ordine, iar la Roma, tinerii au aruncat cu artificii, sticle şi trotinete spre sediul Ministerului Educaţiei. Mesajul pe care vor să îl transmită este, însă, simplu şi unitar: fără tăieri în educaţie şi fără decizii care să le afecteze viitorul.

Peste 4.000 de tineri din generaţia Z au protestat pe străzile din Hamburg cu torţe, afişe şi scandări. Toate, împotriva cancelarului Germaniei. Aceleaşi sentimente au fost şi în Frankfurt. Ploaia nu i-a oprit pe tineri să îşi exprime nemulţumirea faţă de conducătorul lor, care a fost afişat pe pancarte în costum de Joker. Nici oraşul Koln nu s-a lăsat mai prejos. Forţele de ordine au deschis 20 de dosare penale în urma protestelor.

Situaţia a fost tensionată şi în peninsula Balcanică

Situaţia a fost tensionată şi în peninsula Balcanică. Oamenii au început să se îmbrâncească cu agenţii, care se apărau cu scuturi. La proteste a fost prezentă şi activista suedeză Greta Thunberg. Protestele s-au întins până în Roma. Tinerii au aruncat cu artificii, sticle şi trotinete în sediul ministerului educaţiei. Oamenii au mărşăluit şi prin faţa Colosseumului, cu fumigene şi steaguri. În Londra, mai mulţi studenţi s-au adunat în incinta Universitatea de Studii Economice din Londra, echipaţi cu portavoci şi pancarte.

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Protestatarii din Franţa au fost, însă, mult mai paşnici faţă de lunile trecute. Protestele vor continua şi în acest weekend.