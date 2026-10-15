Noua meserie a Generaţiei Z din care tinerii pot câştiga şi 160.000 de dolari anual. Lucrează doar pe telefon

Un tânăr de 22 de ani susţine că reuşeşte să câştige aproape 160.000 de dolari pe an doar cu telefonul mobil şi o conexiune bună la internet. Activitatea, cunoscută sub numele de "clipping", a devenit o oportunitate de câştig pentru tinerii din Generaţia Z care ştiu să identifice momentele cu potenţial viral.

Jobul tot mai popular printre tinerii din Generaţia Z. Unii ajung la venituri de 160.000 de dolari - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Eknoor Singh locuieşte în Londra şi lucrează ca "clipper", o ocupaţie care presupune selectarea şi editarea unor secvenţe din materiale video mai lungi, pentru a fi distribuite pe platforme precum Instagram, YouTube sau TikTok.

Tânărul este plătit de clienţi care îşi doresc ca videoclipurile lor să ajungă la un public cât mai numeros. Printre cei care apelează la astfel de servicii se numără branduri de îmbrăcăminte, case de discuri, studiouri de film, realizatori de podcasturi şi influenceri.

"Cu cât un videoclip are mai multe vizualizări, cu atât câştig mai mulţi bani", explică tânărul, potrivit BBC.

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Cum funcţionează meseria care îi aduce unui tânăr peste 13.000 de dolari pe lună

Procesul începe cu un material video de lungă durată, pus la dispoziţie de client. Persoana care realizează clipurile urmăreşte înregistrarea, identifică secvenţele pe care le consideră cele mai interesante şi le transformă în videoclipuri verticale de 30 până la 60 de secunde.

Acestea sunt publicate ulterior pe reţelele sociale, cu scopul de a acumula cât mai multe vizualizări.

Cei care desfăşoară această activitate au, în general, între 16 şi 25 de ani. Ideea este că tinerii înţeleg mai bine preferinţele publicului de aceeaşi vârstă şi pot identifica momentele care au şanse să atragă atenţia utilizatorilor.

În funcţie de contract, un creator poate primi până la trei dolari, echivalentul a aproximativ 3 dolari, pentru fiecare 1.000 de vizualizări acumulate pe platformele sociale.

Pentru cei ale căror videoclipuri devin virale, această formă de remunerare poate genera venituri considerabile.

Un videoclip cu Dua Lipa i-a adus primii 300 de dolari

Eknoor Singh povesteşte că a început să fie interesat de această activitate anul trecut, după ce a câştigat 300 de dolari din publicarea pe Instagram a unui scurt videoclip cu artista Dua Lipa.

"Mi-am spus: "OK, sunt foarte mulţi bani pentru simplul fapt că am postat un videoclip". Mi-am dat seama imediat cât de profitabilă poate fi această activitate", mărturiseşte tânărul.

În prezent, acesta susţine că obţine venituri de cel puţin 13.000 de dolari pe lună. Pentru a atrage cât mai multe vizualizări, Eknoor caută secvenţe amuzante, uşor de urmărit şi capabile să capteze rapid atenţia publicului.

Un exemplu este videoclipul realizat în luna mai a anului trecut, în care a surprins reacţia cântăreţei Sabrina Carpenter după ce cineva a călcat pe trena rochiei sale la Met Gala, eveniment organizat la New York.

Tânărul nu a dezvăluit numele clientului pentru care a realizat materialul.

Un alt tânăr câştigă cel puţin 1.000 de dolari pe lună din videoclipuri scurte

Eknoor Singh nu este singurul care obţine venituri din această activitate. Ethan Weems, un tânăr de 24 de ani din Wichita, statul american Kansas, foloseşte realizarea clipurilor scurte ca sursă suplimentară de venit, pe lângă alte proiecte de producţie video.

Acesta susţine că obţine cel puţin 1.000 de dolari pe lună din selectarea şi publicarea unor fragmente video.

Printre clienţii săi se numără Caleb Hammer, creator de conţinut pe YouTube şi realizator de podcasturi, cunoscut pentru emisiunea "Financial Audit", în care analizează situaţia financiară personală a invitaţilor.

Pentru Ethan, principalul avantaj este posibilitatea de a lucra de acasă şi de a petrece mai mult timp alături de soţia sa şi de fiul lor în vârstă de un an.

"Nu îmi doresc acel loc de muncă obişnuit, de la nouă la cinci, în care trebuie să merg zilnic la birou", explică el.

Specialiştii avertizează că majoritatea creatorilor câştigă foarte puţin sau deloc

Deşi exemplele unor tineri care obţin venituri importante pot face această activitate să pară atractivă, specialiştii avertizează că succesul financiar este departe de a fi garantat.

Lia Haberman, consultant în domeniul reţelelor sociale, susţine că numărul celor care reuşesc să câştige sume mari este foarte redus.

"Situaţia este asemănătoare cu cea din economia creatorilor de conţinut, în general. Marea majoritate câştigă foarte puţin sau nimic", explică aceasta.

La rândul său, Devin Nash, analist al industriei de streaming, atrage atenţia asupra timpului necesar pentru a identifica şi realiza videoclipuri cu potenţial viral.

Potrivit acestuia, creatorii de succes trebuie să "urmărească ore şi ore de conţinut şi practic să trăiască în această lume".

Astfel, în spatele unor videoclipuri de numai câteva zeci de secunde se pot afla perioade îndelungate de vizionare, selecţie şi editare a materialelor originale.

Companiile plătesc tineri pentru a transforma videoclipurile lungi în materiale virale

Legătura dintre creatorii de videoclipuri şi potenţialii clienţi este realizată inclusiv prin intermediul unor platforme online specializate.

Ofertele de colaborare pot fi găsite atât pe forumuri şi comunităţi precum Reddit şi Discord, cât şi pe platforme dedicate, printre care Clipping Culture, Vyro, Whop şi Kick.

Platformele specializate percep comisioane de la companiile care solicită realizarea videoclipurilor.

"Clipping Culture", de exemplu, menţionează printre clienţii săi Capital Records, Universal Music Group şi HBO Max.

Pentru aceste companii, colaborarea cu tineri care lucrează de acasă poate fi considerabil mai ieftină decât publicitatea tradiţională pe reţelele sociale. În plus, videoclipurile scurte au potenţialul de a ajunge la un număr mai mare de utilizatori.

O companie susţine că videoclipurile sale au adunat aproximativ un miliard de vizualizări

Un exemplu este Boxabl, o companie din Las Vegas care produce locuinţe modulare şi care foloseşte videoclipurile scurte pentru promovarea produselor sale.

Fondatorul companiei, Galiano Tiramani, apare în numeroase materiale publicate online şi susţine că strategia a generat un număr impresionant de vizualizări.

"Cred că am ajuns până acum la aproximativ un miliard de vizualizări ale clipurilor", spune acesta.

În Marea Britanie, Jimmy McLoughlin, fost consilier la Downing Street şi actual realizator al podcastului "Jimmy's Jobs of the Future", a adoptat aceeaşi strategie.

"Clipurile sunt aproape ca nişte trailere pentru evenimentele principale", explică el.

Ca exemplu, McLoughlin menţionează un episod recent al podcastului său, în care l-a avut invitat pe Andy Burnham. Înregistrarea integrală a avut aproape 50.000 de vizionări, în timp ce fragmentele scurte extrase din aceasta au acumulat milioane de vizualizări.

Platforma care conectează peste 340.000 de creatori cu branduri din întreaga lume

Evan Stanfield, fondatorul şi directorul Clipping Culture, are doar 21 de ani. Acesta a lansat compania anul trecut, după ce a renunţat la studiile de la Universitatea din Kansas.

Potrivit lui Stanfield, platforma sa conectează brandurile cu peste 340.000 de creatori de videoclipuri scurte din întreaga lume.

Tânărul antreprenor are o explicaţie pentru popularitatea tot mai mare a acestui format.

"Capacitatea oamenilor de a-şi menţine atenţia este din ce în ce mai redusă", susţine acesta.

În opinia sa, realizarea videoclipurilor scurte este o activitate potrivită în special pentru tineri, deoarece "ei sunt cei care consumă cel mai mult conţinut video de scurtă durată".

Pentru Eknoor Singh, această ocupaţie a devenit parte din viaţa de zi cu zi. Tânărul spune că realizează videoclipuri aproape permanent, indiferent de locul în care se află.

"Aş putea fi oriunde. Aş putea să plec în vacanţă şi să câştig bani", spune el.