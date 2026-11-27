Un telefon montat lângă vasul de toaletă era cândva un semn de lux. Astăzi, unul dintre motivele pentru care unele hoteluri îl păstrează ține de un gest obișnuit al oaspeților.

De ce au telefoane în băi hotelurile din întreaga lume. Motivul la care puțini turiști se gândesc - Shutterstock / Profimedia

Mulți turiști își lasă telefonul mobil pe noptieră când intră la duș. Dacă un oaspete alunecă pe gresia udă sau i se face rău, cei câțiva pași până în dormitor pot deveni greu de parcurs. Un receptor aflat la îndemână îi permite să ceară ajutor direct la recepție. Posibilitatea de a suna chiar din baie contează mai ales pentru persoanele în vârstă sau cu mobilitate redusă, a explicat consultantul în turism DK Ghatani pentru The Indian Express.

Telefonul din baie are o istorie mai veche

În a doua jumătate a secolului trecut, hotelurile de lux au început să instaleze câte un al doilea aparat în cameră. Pentru cineva aflat într-o călătorie de afaceri, avantajul era simplu: dacă telefonul suna în timp ce se bărbierea sau se pregătea de plecare, putea răspunde chiar de acolo.

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Astăzi, aceeași nevoie de a avea recepția la îndemână a căpătat alte forme. Unele hoteluri au montat în baie butoane de alarmă. Altele le permit oaspeților să contacteze personalul prin comenzi vocale sau de pe un ecran tactil.

Acolo unde receptorul a rămas pe perete, oaspetele are în continuare o cale simplă de a cere ajutor, chiar dacă telefonul personal a rămas în cealaltă încăpere.