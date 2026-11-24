După o plimbare în frig, mulți dintre noi își pun telefonul direct la încărcat, imediat ce ajung acasă. Specialiștii avertizează însă că acest obicei poate afecta bateria și chiar componentele telefonului.

Recomandarea este să aștepți puțin înainte să conectezi dispozitivul la priză, scrie Onet.

Ce se întâmplă cu telefonul când stă în frig

Trecerea bruscă de la temperaturi foarte scăzute la căldura din locuință poate afecta telefonul. Când un dispozitiv rece ajunge într-o încăpere încălzită, în interiorul carcasei se poate forma condens. Picăturile de apă pot ajunge la componentele electronice și pot provoca scurtcircuite sau defecțiuni.

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Nici bateria nu este ferită de probleme. Cele mai multe telefoane moderne folosesc acumulatori litiu-ion, care nu se împacă bine cu temperaturile scăzute. Frigul încetinește reacțiile chimice din baterie, iar încărcarea unui telefon foarte rece îi poate reduce capacitatea în timp.

Producătorii au luat măsuri pentru a preveni astfel de situații. Multe smartphone-uri au senzori care blochează automat încărcarea atunci când temperatura dispozitivului este prea scăzută. Totuși, este important să nu ignori avertismentele afișate pe ecran și să nu încerci să forțezi încărcarea.

Cât trebuie să aștepți înainte să încarci telefonul

Potrivit publicației Android Authority, nu este recomandat să conectezi telefonul la încărcător imediat după ce ai intrat în casă, mai ales dacă a stat mult timp în frig.

Specialiștii recomandă să aștepți cel puțin 15-30 de minute, astfel încât dispozitivul să ajungă treptat la temperatura camerei. Dacă telefonul a stat în ger puternic, poate fi nevoie de mai mult timp.

Ce să faci dacă telefonul a înghețat

Cel mai bine este să lași telefonul să se încălzească treptat, fără să îl conectezi la încărcător. Nu îl pune pe calorifer și nu încerca să îl încălzești cu uscătorul de păr. Schimbările bruște de temperatură pot favoriza apariția condensului și pot agrava problemele.

Înainte să îl conectezi la priză, verifică și dacă portul de încărcare este uscat. Abia după ce telefonul a ajuns la o temperatură normală și nu mai afișează avertismente legate de temperatură îl poți pune la încărcat.