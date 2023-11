Ori am devenit mai economi, ori suntem din ce în ce mai bogaţi. În ciuda contextului internaţional tensionat şi a scumpirilor din ultima perioadă, sunt tot mai mulţi români care au în bancă sume mai mari de 100.000 de euro. Aproape 11.500 au intrat în acest club select anul acesta, ceea ce înseamnă o creştere cu aproape 20% faţă de anul trecut. În total, sunt peste 71.000 de persoane fizice care deţin, în total, aproape 16 miliarde de euro, potrivit celor mai recente statistici ale Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare.

România are un grad relativ ridicat de concentrare în cazul depozitelor bancare în sensul că 1% dintre deponenţii persoane fizice deţin 25% din volumul depozitelor acoperite, a declarat, marţi, directorul general al Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare, Petre Tulin, în cadrul unei conferinţe.

"Valoarea medie a unui depozit este foarte mică în România. Aproximativ 10.000 lei undeva, mai puţin de 10.000 lei. Şi într-adevăr avem un grad relativ ridicat de concentrare, în sensul că un număr relativ mic de deponenţi, 1% să spunem, din numărul total al deponenţilor persoane fizice deţine aproximativ 25% din valoarea totală, din volumul total al depozitelor acoperite. Această evoluţie se constată nu numai în România, în ţările, să spunem aşa, din regiunea noastră", a spus Petre Tulin, la o conferinţă dedicată industriei bancare şi financiare, organizată de Institutul Naţional de Statistică şi Grupul de presă MediaUno, în cadrul "Bucharest Leaders' Summit: The Highway to Succes".

Majoritatea economiilor făcute de români în bănci, sub pragul de 100.000 euro

El a menţionat că gradul de acoperire a depozitelor este unul ridicat, 99,5% dintre persoanele fizice având depozite sub plafonul de 100.000 de euro. În cazul persoanelor juridice nivelul este de 96,3%. De asemenea, el a declarat că Fondul realizează anual un studiu anual despre percepţia şi comportamentul de economisire.

"Recent, în acest an, am organizat un sondaj şi rezultatele sunt interesante, în sensul că, dacă ne ferim, de exemplu, la nivelul intenţiilor, aproximativ 8-9% din populaţia bancarizată are intenţii stabile în ceea ce priveşte instrumente precum cardurile de debit şi conturile curente. Intenţiile privind împrumuturile imobiliare şi ipotecare sunt pe un trend descrescător, de la 18%, la 14% în 2023. De asemenea, intenţiile pentru deschiderea de conturi de economii sau depozite au rămas la 11% în perioada 2010-2020", a spus Petre Tulin.

Potrivit acestuia, cardul de debit este cel mai utilizat produs bancar, fiind folosit de aproximativ 89% dintre clienţii băncilor.

