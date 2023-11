Vezi și

Pensionari-reporter: N-am ştiut...

- Vă încurcă?

- Normal, că vin de la sat. Am traversat oraşul atâta...

- Am venit să depun nişte acte.

- E grevă!

- Nu răspund nici la telefon. Barem să răspundă la proşti...

Greva de la Casele de Pensii ameninţă plăţile

Simona Bodea, sindicalist: Noi ne mentinem pe pozitii o sa mergem pana o sa putem si cat o sa putem ca sa fie un semnal de alarma si pentru guvernantii nostri ca luam in serios ceea ce am inceput si dorim si noi sa fim luati in seama se poate intinde destul de mult pentru ca acum in decembrie ar mai fi inca o transa de comunicare a pensiilor care sa se amane pentru luna ianuarie.

Greva generală declanşată ieri la nivelul Caselor de Pensii din toată ţara le dă emoţii pensionarilor care aşteaptă banii pe luna decembrie. Angajaţii acestora sunt implicaţi în procesul de la verificare şi până la validarea informaţiilor, dar şi efectuarea plăţilor.

Aşadar, pensiile, alocaţiile şi ajutoarele sociale ar putea întârzia chiar înainte de sărbători, o spun sindicaliştii hotărâţi să nu renunţe la protest pentru că doar aşa pot pune presiune asupra guvernanţilor.

La Casa de Pensii Timiş, 100 de angajaţi sunt în grevă, iar ghieşeele închise cu public. Oamenii au spus că nu vor sub nicio formă să reia activitatea.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!