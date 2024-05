Vezi și

Temperaturile ridicate au grăbit această cultură şi, curând, rapiţa va fi numai bună de recoltat. Cosmin a pariat pe cele 300 de hectare cu rapiţă, cultivate în Ilfov. Dacă anul trecut a avut o producţie de 4 tone la hectar, acum speră măcar la jumătate.

Cosmin Iancu, fermier: Am avut în luna martie 27-28-29 de grade Celsius, iar acest lucru a forţat culturile de toamnă, atat cultura de rapiţă, cât şi cultura de grâu, să fie mult mai avansată. Cu siguranţă vor fi producţii mai mici.

În România sunt cultivate peste 300.000 de hectare de teren cu rapiţă.

Cosmin Iancu, fermier: Dacă în mod normal începeam recoltatul la finalul lunii iunie, este posibil ca anul acesta să începe mai devreme cu 10-15 zile.

Cezar Gheorghe, expert în piaţa de cereale: Din cauza secetei din toamna lui 2023, nu au răsărit şi au fost întoarse şi în toamnă şi în primăvară. Recolta noastră de rapiţă este una foarte îngustă, circa 1,2 milioane de tone faţă de 2,2 milioane de tone în sezonul precedent. O scădere considerabilă.

Producţia mondială va fi simţitor mai mică

Specialiştii estimează că producţia mondială de rapiţă va fi simţitor mai mică: ar urma să ajungă la 88 milioane de tone, cu 1,4 milioane tone mai puţin decât anul precedent. Consumul de uleiul de rapiţă creşte de la an la an în România. Nutriţioniştii spun că are efect antiinflamator şi e benefic pentru creier.

Damian Şerban, nutriţionist: Este bogat în acizi grasi polinesaturaţi, dar şi mononesaturaţi. Acizi graşi Omega 3,6,9. Practic, benefic pentru sănătatea noastră şi protejarea sistemului cardio-vascular.

Planta e folosită mai ales pentru biodiesel, un combustibil din ce în ce mai căutat.

Pentru fotografi, rapiţa e mană cerească

Pentru fotografi, rapiţa este, însă, mană cerească în fiecare an. Doar că în acest sezon mulţi au fost luaţi pe nepregătite şi au ratat pozele în lanul auriu.

Radu Gabriel, fotograf: Când am vrut efectiv să programez, am văzut că tocmai s-a trecut. Anul trecut, ţin minte că pe la sfârşitul lui aprilie am reuşit să fac câteva şedinţe foto. Văd că s-a dus foarte rapid anul acesta.

