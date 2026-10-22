Toamna nu înseamnă doar frunze ruginii și zile reci, ci și grădini pline de culoare. Plantele sezonului sunt crizantemele, dar şi… florile de varză. Anul acesta, bucuria costă: florile sunt 15% mai scumpe decât anul trecut.

Trandafirii, petuniile și mușcatele au colorat vara. Acum, alte flori ne înveselesc grădinile și terasele.

Crizantemele şi varza decorativă, printre cele mai căutate flori de sezon

"Și alte varietăți de crizanteme cum ar fi asterul. Ruginiul este una dintre culorile care este foarte mult folosită pentru decorarea locuinţelor, iar galbenul pentru cei care vor mai multă culoare. Găsim varza decorativă care este o noutate pentru noi", a declarat Ramona Ilie, florăreasă.

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"Vreau să-mi aranjez grădina cu niște tufănici și niște varză decorativă", a precizat Cristina Cojan.

Cât costă varza decorativă. Preţurile au crescut cu 15%

Doamna Cristina are o grădină ca o florărie, plină cu plante și decorațiuni.

"O să fac un aranjament așa, să dau mai multă culoare decât este. O să le așez aici, M-am gândit așa să-i fac un locșor special pentru ea, să vină frumos", a adăugat Cristina.

Anul acesta, însă, frumusețea vine cu un cost ceva mai mare. Florarii spun că prețurile au crescut cu 10 până la 15% față de toamna trecută, în funcție de soi și de dimensiunea plantei. O crizantemă costă între 15 și 30 de lei, lavanda se vinde cu prețuri cuprinse între 10 și 40 de lei, în funcție de mărime. Varza ornamentală costă în jur de 10 lei şi panseluţa 5 lei, firul.