Planta-minune care reduce pofta de alcool. "Uit că mi-am turnat ceva de băut"

Un supliment pe bază de plante, care costă aproximativ 24 de euro pentru o cantitate suficientă pentru o lună, ar putea reduce pofta de alcool în cazul persoanelor care au episoade de consum excesiv de alcool. Astfel, suplimentul le-ar putea ajuta să reducă și cantitatea de alcool consumată sau chiar să renunţe total la alcool, scrie Daily Mail.

Cercetătorii au descoperit că persoanele care suferă de alcoolism și care au luat un extract din planta kudzu, originară din Asia de Est, au avut episoade de consum excesiv de alcool cu aproximativ o treime mai puține decât cele care au primit un placebo. Pe parcursul studiului, care a durat trei luni, participanții care au luat suplimentul au fost și mai puțin predispuși să consume alcool în general.

Experții spun că rezultatele ar putea deschide calea către o nouă metodă de reducere a consumului excesiv de alcool.

Cum s-a desfășurat studiul

Potrivit Daily Mail, studiul, publicat în revista American Journal of Psychiatry, a inclus 120 de adulți diagnosticați cu tulburare de consum de alcool, cunoscută și sub numele de alcoolism, care aveau cel puțin un episod de consum excesiv de alcool pe săptămână.

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În cadrul studiului, consumul excesiv de alcool a fost definit drept consumul a cinci sau mai multe băuturi alcoolice la o singură ocazie, în cazul bărbaților, și a patru sau mai multe băuturi, în cazul femeilor. Jumătate dintre voluntari au primit pastile cu extract de kudzu, iar cealaltă jumătate a primit pastile placebo, fără substanță activă.

Persoanele din grupul care a primit kudzu au luat o doză de 2.000 mg ori de câte ori au simțit o dorință puternică de a consuma cantități mari de alcool, în loc să administreze suplimentul zilnic. În medie, participanții au utilizat suplimentul de 32 de ori pe parcursul studiului, ceea ce înseamnă aproximativ 2,7 doze pe săptămână.

Ce este planta kudzu

Kudzu este o plantă originară din Asia de Est, utilizată de secole în medicina tradițională chineză.

Aceasta conține compuși numiți izoflavone, printre care puerarină, daidzină și daidzeină, despre care oamenii de știință cred că ar putea influența semnalele transmise la nivelul creierului care intensifică dorința de a consuma alcool.

Suplimentele cu extract de kudzu pot fi cumpărate online pentru aproximativ 20 de lire sterline, prețul unui flacon cu 30 de capsule, suficient pentru o lună.

Există și pastile mai ieftine pe bază de rădăcină de kudzu, care sunt, în general, mai puțin concentrate. Acestea sunt disponibile la prețuri de aproximativ 6 euro pentru un flacon cu 60 de comprimate a câte 500 mg fiecare. La acest preț, o doză de 2.000 mg, cantitatea utilizată în studiu, ar costa aproximativ 42 de cenți.

Cu toate acestea, cercetătorii au subliniat că persoanele care cumpără astfel de produse din comerț nu ar trebui să se aștepte la aceleași rezultate.

În cadrul studiului a fost utilizat un extract special preparat, care conținea concentrații constante ale compușilor activi din plantă, în timp ce suplimentele disponibile în comerț pot varia în ceea ce privește concentrația și ingredientele.

Ce rezultate a avut studiul

Până la finalul studiului, numărul mediu de zile pe săptămână în care participanții din grupul care a primit kudzu au consumat alcool în exces a scăzut de la 2,15 la 1,42, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ o treime.

Prin comparație, în grupul placebo, acest indicator a scăzut doar de la 2,15 la 2,06 zile.

Persoanele care au luat kudzu au raportat, de asemenea, că au consumat alcool în aproximativ 58% dintre săptămâni, comparativ cu 88% la începutul studiului.

În grupul placebo, procentul a scăzut doar până la 81%.

Numeroși utilizatori au apelat la forumurile online pentru a lăuda efectele suplimentului, unii dintre ei descriindu-l drept o "substanță miraculoasă".

Ce spun oamenii care au încercat suplimentul

Într-un comentariu publicat pe platforma Reddit, un utilizator a scris că lua suplimentul de șase săptămâni și că nu mai simțea deloc dorința de a consuma alcool.

"Reduce pofta de alcool și diminuează, de asemenea, senzația de euforie, care este singurul motiv pentru care continui să beau", a scris un alt utilizator.

Un alt comentator a povestit: "De când am început să îl iau, acum trei zile, am băut câte o bere în fiecare seară. De asemenea, acum beau mult mai încet (durează atât de mult încât berea mea ajunge să se încălzească înainte să termin jumătate din ea). Obișnuiam să consum între 8 și 15 băuturi alcoolice pe zi, așa că mi-a redus rapid consumul."

Alți utilizatori au afirmat că pastila "elimină senzația de dependență pe care o simt atunci când încep să beau", "aproape ca și cum ar opri recompensa oferită de dopamină în urma consumului de alcool".

"Când îl iau, nu mai simt nevoia să continui să beau", a scris o persoană.

"Băutura rămâne pur și simplu acolo, iar eu mă bucur de viață. De multe ori uit chiar și că mi-am turnat ceva de băut. Nu mai simt aceeași poftă."

Numărul reacțiilor adverse nu a crescut comparativ cu grupul placebo

În cadrul studiului, suplimentul a fost bine tolerat. Numărul reacțiilor adverse nu a fost mai mare decât în grupul placebo și nu au fost raportate reacții grave asociate tratamentului.

Cu toate acestea, experții avertizează că oamenii ar trebui să fie precauți înainte de a utiliza suplimente pe bază de plante.

Un studiu a constatat că dozele mari de extract de kudzu au provocat semne de toxicitate hepatică la șoareci, deși nu este clar dacă aceleași efecte pot apărea și la oameni.

Kudzu poate interacționa și cu anumite medicamente și poate provoca reacții alergice.

Orice persoană care ia în considerare utilizarea suplimentelor pe bază de plante ar trebui să consulte un specialist în domeniul sănătății. În plus, oamenii de știință care au realizat noul studiu susțin că sunt necesare cercetări mai ample pentru a confirma rezultatele.