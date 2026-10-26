Planta roz de la care a pornit o afacere de milioane. Tânărul care a vândut-o are acum 1.000 de comenzi pe zi

Un tânăr care şi-a pierdut locul de muncă în timpul pandemiei, a reuşit să transforme o simplă idee într-o afacere de milioane. Bărbatul a început să vândă plante pe Facebook Marketplace, deşi nu fusese niciodată pasionat de grădinărit. Cererea neaşteptat de mare l-a determinat să continue, iar în doar câţiva ani a ajuns să conducă o companie care procesează aproximativ 1.000 de comenzi pe zi.

Un tânăr şomer a pornit o afacere de milioane de dolari pe Facebook Marketplace de la o plantă roz - @brandontheplantguy via Instagram

Totul a început în primăvara anului 2020, când Brandon Hurst, din Los Angeles, a rămas fără job în timpul pandemiei. În căutarea unei modalităţi de a face nişte bani, bărbatul a început să vândă plante prin intermediul Facebook Marketplace, deşi până atunci nu manifestase vreun interes deosebit pentru acestea, scrie Focus Online.

Prima sa ofertă a fost o plantă roz, aşezată într-un ghiveci de aceeaşi culoare. Reacţia cumpărătorilor l-a luat complet prin surprindere.

"Oamenii îmi scriau întruna, peste noapte, mesaje de genul: O, mai este disponibilă? Pot să o iau eu?", a povestit Brandon pentru revista People.

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Interesul neaşteptat pentru plante l-a convins să continue. În numai şase luni, ceea ce începuse ca o sursă suplimentară de venit s-a transformat într-o afacere de familie. Împreună cu soţul şi mama sa, Brandon a început să vândă săptămânal plante de pe balconul apartamentului în care locuia.

De la vânzări pe Facebook la milioane de vizualizări pe TikTok

Cu sprijinul familiei, Brandon a continuat să îşi dezvolte afacerea. În 2021, a început să posteze pe reţelele sociale videoclipuri cu sfaturi pentru îngrijirea plantelor, sub numele "Brandon The Plant Guy".

Conţinutul lui a atras rapid atenţia utilizatorilor, iar videoclipurile publicate pe TikTok au strâns milioane de vizualizări. În scurt timp, Brandon şi-a construit o comunitate numeroasă de urmăritori interesaţi de plante şi de recomandările sale.

Popularitatea din online s-a transformat treptat într-un avantaj pentru afacerea sa, însă adevăratul salt a venit în 2023, când a obţinut acces la platforma TikTok Shop.

La prima transmisiune live în care a început să comercializeze plante, Brandon se aştepta să vândă aproximativ 30 de exemplare. Rezultatul a depăşit însă cu mult estimările sale. În doar trei ore, a reuşit să vândă 250 de plante, de peste opt ori mai multe decât anticipase.

Comenzile au explodat, iar el nu mai făcea faţă

Succesul primei sesiuni de vânzări live a adus şi o provocare neaşteptată. Brandon şi familia sa au fost nevoiţi să gestioneze singuri numărul mare de comenzi. Apartamentul a devenit spaţiul lor de lucru, iar membrii familiei petreceau ore întregi pentru a împacheta plantele şi a pregăti comenzile pentru livrare.

Volumul de muncă a crescut atât de mult, încât, în cele din urmă, vecinii şi chiar unii dintre clienţi au început să îi ajute.

Cu timpul, afacerea a depăşit posibilităţile oferite de locuinţa în care începuse totul, iar Brandon a decis să îşi mute activitatea într-un spaţiu mai mare.

De la balconul apartamentului la 1.000 de comenzi pe zi

În prezent, compania nu mai funcţionează în apartamentul familiei, ci într-o seră situată în Sylmar, în Valea San Fernando din LA. Afacerea dispune acum de o echipă de angajaţi şi operează zilnic în jur de 1.000 de comenzi.

Brandon recunoaşte că succesul obţinut în doar câţiva ani continuă să îl surprindă.

"Este cel mai nebunesc lucru. Când spun cifrele, nici mie nu mi se pare real", a declarat acesta.

Potrivit Chip.de, Facebook Market ajunge lunar la miliarde de persoane şi oferă atât utilizatorilor individuali, cât şi companiilor mici, o modalitate accesibilă de a-şi comercializa produsele. Sursa citată susţine că, în ultimii ani, platfoma a evoluat de la un spaţiu virtual destinat vânzărilor între utilizatori la un instrument important de e-commerce.