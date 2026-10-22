Prețul petrolului a explodat iar. Haos în Orientul Mijlociu. Americani evacuaţi din Arabia Saudită

Prețul petrolului a urcat azi la cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni și se apropie de maxima anului, după atacurile Houthi asupra Arabiei Saudite. Miercuri noapte, un nou atac cu rachete asupra unui aeroport de lângă Bahrain a provocat un mort și opt răniți. SUA au ordonat ieri evacuarea angajaților neesențiali ai misiunilor diplomatice din Arabia Saudită.

Prețurile afişate de o benzinărie din California, 21 octombrie 2026. Motorina e 7,69 dolari galonul, un preţ foarte mare - Profimedia

Petrolul Brent, de referință internațională, s-a scumpit pe bursă cu 3%, ajungând la 112 dolari pe baril, pentru prima dată din 18 mai încoace.

Creșterea vine după mai multe atacuri ale rebelilor Houthi pro-iranieni asupra Arabiei Saudite. Aceste atacuri sporesc temerile legate de o nouă escaladare a conflictului și de noi perturbări ale livrărilor de petrol din Orientul Mijlociu.

Prețul petrolului se apropie de vârful anului

Prețul petrolului Brent se apropie astfel de vârfurile anului, maxima fiind de 126,41 dolari pe baril, atins pe 30 aprilie 2026, la o lună după ce SUA și Israel au atacat Iranul.

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Nu doar atacurile rebelilor Houthi au contribuit la majorarea prețului. Potrivit The New York Times, SUA și Israelul au elaborat planuri pentru o operațiune militară scurtă, dar intensă, împotriva Iranului, după alegerile de pe 4 noiembrie din SUA.

Operațiunea ar putea viza instalații nucleare, infrastructura energetică și arsenalul de rachete și drone al Teheranului.

Angajaţi SUA evacuaţi de la misiunile diplomatice din Arabia Saudită

În plus, americanii le-au ordonat angajaților neesențiali ai misiunilor diplomatice din Arabia Saudită și familiilor acestora să părăsească țara, invocând intensificarea atacurilor lansate de rebelii Houthi.

Potrivit Reuters, Washingtonul ia în calcul retragerea familiilor diplomaților și din alte state din Golf, însă Departamentul de Stat a confirmat oficial măsura doar pentru Arabia Saudită.

Îngrijorările privind securitatea în regiune s-au accentuat după atacurile soldate cu morți asupra unor instalații saudite, inclusiv un atac cu dronă asupra câmpului petrolier Shaybah.

În ciuda tensiunilor tot mai mari, exporturile de țiței prin Strâmtoarea Ormuz au crescut și se apropie de nivelurile înregistrate înainte de conflict.

Potrivit Reuters, tot mai multe petroliere care traversează își opresc sistemele de localizare pentru a evita detectarea și eventualele atacuri cu rachete și drone.

Cu toate acestea, livrările de produse petroliere rafinate, precum motorina, rămân limitate, alimentând în continuare temerile privind aprovizionarea globală cu energie.

Stocurile SUA de țiței au scăzut cu 3,06 milioane de barili săptămâna trecută, la 412,5 milioane de barili, conform datelor Administrației pentru Informații în Domeniul Energiei din SUA.

O nouă serie de atacuri cu morţi şi răniţi în Orientul Mijlociu

Miercuri, rebelii Houthi pro-iranieni din Yemen au lovit mai multe ținte. Cel puțin o persoană a fost omorâtă și alte opt rănite la aeroportul civil din Dammam.

Două persoane au decedat în urma unui atac cu drone asupra zăcământui petrolier Shaybah din Arabia Saudită.

Miercuri noapte, un nou atac cu rachete asupra unui aeroport civil de lângă Bahrain a provocat un mort și opt răniți.

Corpul Gardienilor Revoluției din Iran a anunţat azi că patru nave implicate în transferuri ilegale de țiței în Golful Persic au fost lovite simultan și sunt în flăcări.

Iranul revendică controlul asupra Strâmtorii Ormuz, prin care tranzita, înainte de război, o cincime din hidrocarburile de la nivel mondial. Atacă regulat navele care se aventurează prin strâmtoare fără autorizația sa.

De la blocarea strâmtorii, multe nave încearcă să o traverseze fără autorizație, navigând de-a lungul coastelor Omanului. Iranul consideră că acestea încalcă legea.