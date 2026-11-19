Benzina a ajuns la cel mai mic preţ din ultimele patru luni, dar mulţi şoferi se întreabă de ce motorina a este acum mai scumpă decât benzina. Petrolul s-a ieftinit masiv, dar carburanţii nu îl urmează în acelaşi ritm. Pe termen lung, economiştii anunţă din nou scumpiri.

Benzina s-a ieftinit cu aproape un leu pe litru de la începutul lunii. Şoferii au găsit astăzi preţuri de 9 lei şi 15 bani.

De la începutul lunii, benzina s-a tot ieftinit, aşa că acum un plin ne costă cu aproape 50 de lei mai puţin. Şi preţul motorinei a scăzut, dar nu în acelaşi timp. Plinul ne costă cu 17 lei mai puţin decât la începutul lunii.

Reporter: De ce vedem o scădere mai mare la benzină decât la motorină?

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Adi Vintilă, expert în energie: Din simplul motiv că în ţară reuşim să producem benzină suficientă pentru consumul intern, ba chiar să exportăm din excedentul pe care îl avem, în timp ce la motorină suntem importatori de produs.

Experţii în energie explică de ce carburanţii nu se ieftinesc mai mult, de vreme ce petrolul s-a ieftinit cu 23% faţă de începutul lunii.

"Aşa cum vedem că în momentul în care barilul se scumpeşte cu 50% nu se transpune acelaşi procent de creştere şi la pompă, ci operatorii aplică o creştere graduală, acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul ieftinirilor", a explicat Adi Vintilă.

În plus, preţul conţine şi taxele pentru stat. Din preţul unui litru de benzină, aproape jumătate, adică cinci lei, înseamnă TVA şi acciza. Iar la motorină statul ia patru lei pe litru. Ieftinirile înseamnă o gură de oxigen pentru economie şi mai ţin în frâu preţurile. Economiştii sunt, însă, prudenţi.

"Scenariul principal pentru următoarea săptămână pare a fi în continuare unul favorabil şoferilor. Pe măsură ce lărgim orizontul de timp, lucrurile ar putea aduce noi episoade de volatilitate şi poate noi tensiuni de creştere a preţului. Lucrurile se pot schimba foarte rapid, de la o zi la alta", a spus Claudiu Cazacu, expert pieţe financiare.

Depindem de situația din Orientul Mijlociu și de reuniunea țărilor producătoare de petrol, care are loc săptămâna viitoare. Dacă tensiunile se reaprind, prețurile pot crește din nou.