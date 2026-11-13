Forțele NATO s-ar putea confrunta cu o criză de combustibil pentru avioane în cazul unui viitor război, în condițiile în care tranziția Europei de la combustibilii fosili și reducerea capacităților de rafinare a petrolului creează vulnerabilități periculoase, avertizează un nou studiu.

Europa riscă să rămână fără combustibil pentru avioane în cazul unui război de amploare, avertizează NATO - Profimedia

Studiul susținut de NATO, publicat în septembrie, arată că, în cazul unui conflict major care ar implica statele europene membre ale Alianței și trupe de întărire din America de Nord, în următorul deceniu, necesarul de combustibil al aeronavelor militare ar putea depăși cantitățile disponibile, scrie Politico.

Avertismentele vin în contextul în care războiul hibrid și campaniile de sabotaj atribuite Rusiei în ultimele luni au readus în atenție temerile privind un conflict direct cu Moscova. Însă, în timp ce statele membre NATO alocă bugete de apărare de miliarde de euro pentru achiziția de avioane, tancuri, rachete și drone, cercetătorii avertizează că lipsa combustibilului ar putea deveni principalul obstacol în calea oricărei rezistențe viitoare.

„Din perspectiva pregătirii militare, accesul la combustibil (...) este extrem de important. NATO are nevoie de surse de energie fiabile pentru a descuraja agresiunile și pentru a se apăra, iar uneori aceste cerințe de apărare colectivă înseamnă că armata trebuie să aibă prioritate”, a declarat un înalt oficial militar al NATO.

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Deficit de combustibil din cauza decarbonizării

Cercetătorii NATO au pus parțial deficitul de combustibil pe seama politicilor de decarbonizare ale UE și ale statelor aliate, care au creat stimulente economice pentru energia regenerabilă și au accelerat închiderea rafinăriilor de petrol de care armata depinde pentru constituirea stocurilor. În consecință, Europa membră NATO se confruntă cu un deficit de motorină și combustibil pentru avioane, au avertizat aceștia.

„Raportul a fost distribuit la un nivel destul de înalt în cadrul NATO și în rândul statelor membre ale Alianței. Urgența acestui raport și simulările incluse în el (...) sunt, fără îndoială, motivate de actualul context geopolitic”, a declarat un purtător de cuvânt al Centrului de Excelență pentru Securitate Energetică al NATO, instituția care a realizat cercetarea.

Datele furnizate de FuelsEurope și de Comisia Europeană arată că aproximativ un sfert dintre rafinăriile de petrol de pe continent și-au încetat activitatea din 2009, ceea ce a dus la eliminarea unei capacități regionale de producție de milioane de barili pe zi. În prezent, Europa mai are aproximativ 70 de rafinării funcționale capabile să furnizeze combustibil pentru aviație necesar pieței interne.

Ce poate face NATO pentru a-și crește capacitatea de rafinare este „o întrebare bună”, la care încă nu există un răspuns, a declarat un înalt oficial european din domeniul securității, adăugând că această problemă „nu reprezintă un motiv pentru abandonarea tranziției verzi”.

Noul studiu apare și în contextul unui efort coordonat de Bruxelles pentru creșterea capacității de rafinare a blocului comunitar, care a scăzut cu 10% în ultimii 20 de ani, cu implicații inclusiv asupra apărării, după cum a avertizat public luna trecută comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen.

Studiul reflectă concluziile independente ale Centrului de Excelență al NATO, nu o poziție oficială a Alianței. Cu toate acestea, centrul funcționează ca un important hub de cercetare în domeniul securității energetice. Cu sediul la Vilnius, în Lituania, instituția furnizează statelor membre date strategice și operaționale.

„Sistemul își atinge limitele în scenariul pe care l-am modelat, respectiv un conflict de amploare în Europa membră NATO, declanșat prin activarea Articolului 5 și care presupune o desfășurare semnificativă de forțe nord-americane. Într-un scenariu nefavorabil, dar realist, nicio măsură de restricționare a consumului civil nu va putea echilibra sistemul începând de la mijlocul anilor 2030, în lipsa unor intervenții”, au scris cercetătorii.

Articolul 5 reprezintă clauza de apărare colectivă a NATO, potrivit căreia un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor. Însă nici măcar preluarea întregii cantități de combustibil pentru avioane disponibilă în sectorul civil în următorul deceniu nu ar fi suficientă, arată studiul.

„Începând din 2035, chiar și rechiziționarea integrală a combustibilului destinat sectorului civil ar lăsa un deficit de 4,7 milioane de tone de combustibil pentru avioane”, au scris cercetătorii, estimând că deficitul ar putea ajunge la 50 de milioane de tone până în 2050.

Cum poate fi evitată o criză

Cercetătorii susțin însă că această criză poate fi evitată și că NATO trebuie să adopte urgent măsuri. Printre recomandări se numără menținerea capacităților de rafinare, extinderea rezervelor strategice de combustibil, accelerarea producției de combustibili alternativi pentru aviație, diversificarea importurilor și reducerea consumului militar prin creșterea eficienței.

„Un aspect pozitiv al tranziției energetice, din perspectiva securității aprovizionării cu combustibil pentru apărare, este că introducerea combustibililor alternativi în Europa oferă ceea ce numim o sursă suplimentară de aprovizionare. Este, așadar, o nouă sursă de combustibil pe piață, care poate fi produsă local și care poate reduce dependența de lanțurile internaționale de aprovizionare cu țiței”, a declarat purtătorul de cuvânt al centrului, susținând eforturile blocului comunitar de a deveni independent din punct de vedere energetic.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a exprimat îngrijorări similare cu cele din raport, în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite de la New York, recunoscând că Alianța este preocupată de numărul insuficient de rafinării de care dispune în eventualitatea unui război cu Rusia.