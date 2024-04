Profitul OMV Petrom a scăzut în primul trimestru. Ieftinirea gazelor şi energiei electrice a redus veniturile

OMV Petrom a înregistrat un profit net de 1,39 miliarde lei în primul trimestru, în scădere cu 6%. "Am avut un început de an puternic, am progresat cu transformarea noastră şi am obţinut rezultate bune pentru primul trimestru, într-un mediu de piaţă volatil. În timp ce preţul ţiţeiului a crescut uşor comparativ cu primul trimestru al anului 2023, preţurile gazelor şi energiei electrice pe pieţele noastre relevante au scăzut cu peste 40%. Modelul nostru de afaceri integrat şi performanţa operaţională puternică au ajutat la protejarea, în mare parte, împotriva acestui efect; rezultatul nostru din exploatare CCA excluzând elementele speciale a scăzut cu 16% faţă de primul trimestru al anului 2023 la 1,8 miliarde lei, susţinut şi de revenirea cererii pentru toate produsele noastre. Investiţiile noastre au atins 1 miliard lei şi vom investi în jur de 8 miliarde lei în 2024. Acest buget reflectă angajamentul nostru de a pune în aplicare strategia de transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon. De asemenea, ne-am menţinut angajamentul de a asigura valoare pentru acţionarii noştri, prin distribuirea unui dividend de bază record pentru exerciţiul financiar 2023", a afirmat Christina Verchere, CEO OMV Petrom, potrivit Agerpres

Ieftinirea gazelor a redus semnificativ veniturile OMV în primul trimestru

Grupul austriac OMV a raportat marţi o scădere cu un sfert a cifrei de afaceri, până la 8,17 miliarde de euro, în primele trei luni ale acestui an, din cauza preţurilor mai mici la gaze, a utilizării mai scăzute a rafinăriilor şi a unei contribuţii mai mici din partea benzinăriilor, informează APA.

De asemenea, în primul trimestru grupul OMV a realizat un profit operaţional de aproape 1,5 miliarde de euro în timp ce profitul net atribuibil acţionarilor a scăzut cu o treime până la 696 milioane de euro.

Cu toate acestea, directorul general de la OMV, Alfred Stern, s-a declarat mulţumit de rezultatele trimestriale. "OMV a avut un început robust de an în 2024, în condiţiile în care a operat într-un mediu în care preţurile la gaze au revenit la nivelul la care erau înainte de războiul din Ucraina. Pe fondul instabilităţii geopolitice, perturbările pe lanţurile globale de aprovizionare şi cererea slab a consumatorilor din Europa, OMV continuă să navigheze cu succes spre obiectivele Strategiei 2030", a declarat Alfred Stern.

Printre proiectele importante pe care grupul OMV le-a demarat în primele trei luni ale acestui an este tranzacţia prin care OMV Petrom a preluat o participaţie de 50% la o companie românească care deţine capacităţi regenerabile de aproximativ 1 GW. De asemenea, OMV Petrom a achiziţionat o importantă reţea de staţii de încărcare a automobilelor electrice din România, cu peste 400 de puncte de încărcare.

Grupul austriac adaugă că OMV Petrom urmează să primească o finanţare de 50 de milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru construcţia a două facilităţi de producţie a hidrogenului, cu o capacitate totală de 55 de MW la rafinăria Petrobrazi. Grupul OMV a avut venituri de 62 de miliarde de euro în 2022 şi are o forţă de muncă de aproximativ 22.300 de angajaţi la nivel mondial. Cel mai mare acţionar la OMV este Guvernul austriac.

Potrivit datelor publicate pe Bursa de la Bucureşti, la sfârşitul anului trecut, OMV, cea mai mare companie industrială listată din Austria, deţinea 51,1568% din acţiunile OMV Petrom iar statul român, prin Ministerul Energiei, 20,6980%.

