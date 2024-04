Parcul Fotovoltaic Rovinari, construit pe bani europeni de companii controlate de China. UE anchetează licitaţia

Comisia Europeană a lansat, miercuri, două investigaţii aprofundate vizând rolul potenţial de denaturare a pieţei al subvenţiilor străine acordate ofertanţilor în cadrul unei proceduri de achiziţii publice din România, relatează Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă al executivului comunitar, procedura publică relevantă a fost lansată de o autoritate contractantă română (Societatea PARC fotovoltaic Rovinari Est S.A.) pentru proiectarea, construirea şi exploatarea unui parc fotovoltaic în România, cu o putere instalată de 110 MW. Acest proiect este finanţat parţial din Fondul UE pentru modernizare.

Companiile din China, ofertă nejustificat de avantajoasă

Mai exact, potrivit siteului oficial, valoarea totală a proiectului este de 516.684.191 lei (echivalent în lei a 104.090.453 euro), din care valoarea maximă asigurata din Fondul pentru Modernizare este de 361.678.933 lei (echivalent în lei a 72.863.317 euro -70% din valoarea totală a Proiectului).

Investigaţiile lansate astăzi sunt rezultatul notificărilor transmise, pe de o parte, de Grupul Enevo, inclusiv de LONGi Solar Technologie GmbH şi, pe de altă parte, de Shanghai Electric UK Co. Ltd. şi de Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd. În urma examinării preliminare a tuturor observaţiilor, Comisia a considerat că este justificat să iniţieze o investigaţie aprofundată pentru doi ofertanţi, deoarece există suficiente indicii că ambele au primit subvenţii străine care denaturează piaţa internă.

"În cursul investigaţiei aprofundate, Comisia va evalua în continuare presupusele subvenţii străine şi va obţine toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă este posibil ca acestea să fi permis societăţilor să prezinte o ofertă nejustificat de avantajoasă ca răspuns la o licitaţie. O astfel de ofertă ar putea determina alte întreprinderi care participă la procedura de achiziţii publice să piardă oportunităţi de vânzare", subliniază executivul comunitar.

În conformitate cu Regulamentul privind subvenţiile străine, întreprinderile sunt obligate să notifice licitaţiile lor de achiziţii publice în UE atunci când valoarea estimată a contractului depăşeşte 250 milioane de euro şi când societăţii i s-au acordat contribuţii financiare străine de cel puţin 4 de milioane euro din cel puţin o ţară terţă în cei trei ani anteriori notificării.

"Panourile solare au devenit importante din punct de vedere strategic pentru Europa: pentru producţia noastră de energie curată, locuri de muncă în Europa şi securitatea aprovizionării. Cele două noi investigaţii aprofundate privind subvenţiile străine în sectorul panourilor solare urmăresc să menţină securitatea economică şi competitivitatea Europei prin asigurarea faptului că întreprinderile de pe piaţa noastră unică sunt cu adevărat competitive şi joacă un rol echitabil", a declarat comisarul pentru piaţa internă, Thierry Breton.

Cine sunt companiile implicate

Primul consorţiu investigat de executivul comunitar este compus din grupul Enevo şi compania chineză LONGi Solar Technologie GmbH. Enevo Group, liderul consorţiului, este un furnizor de servicii de inginerie şi consultanţă cu sediul în România.

Longi Solar Technologie GmbH este o filială germană nou înfiinţată, deţinută integral şi controlată integral de LONGi Green Energy Technology Co., Ltd, care este un furnizor chinez important de soluţii solare fotovoltaice, cotat la Bursa din Hong Kong. Atât LONGi Solar Technologie GmbH, cât şi LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. îşi desfăşoară activitatea în domeniul dezvoltării, fabricării şi întreţinerii plachetelor, celulelor şi modulelor solare.

Al doilea consorţiu investigat este compus din Shanghai Electric UK Co. Ltd. şi Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd. Ambele societăţi sunt deţinute şi controlate în proporţie de 100% de Shanghai Electric Group Co. Ltd, o întreprindere deţinută de stat din Republica Populară Chineză. Este deţinută şi controlată în ultimă instanţă de Comitetul de supraveghere şi gestionare a industriei deţinut de stat Shanghai, o entitate deţinută de stat care este subordonată Guvernului Popular Central Chinez.

Shanghai Electric UK Co., Ltd. şi Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co., Ltd. sunt principalii furnizori mondiali de soluţii industriale în domeniul energiei, al producţiei şi al integrării inteligenţei digitale. Acestea furnizează servicii privind stocarea energiei eoliene, solare şi a hidrogenului, precum şi un proces integrat de generare, reţea, încărcare şi stocare.

Shanghai Electric şi-a deschis chiar o subsidiară în România, Shanghai Electric Romania Company S.R.L., pentru construirea de parcuri fotovoltaice

Cine construieşte Parcul Fotovoltaic Rovinari

La finele anului trecut, compania Parc Fotovoltaic Rovinari Est SA, o societate deţinută în ponderi egale de Complexul Energetic Oltenia şi OMV Petrom, a scos la licitaţie contractele pentru construcţia a patru parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 450 MW.

La începutul anului 2024, Societatea Parc Fotovoltaic Rovinari Est anunţa că a primit nu mai puţin de opt oferte la licitaţia pentru construcţia celor patru parcuri fotovoltaice, potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP). Una din oferte a venit de la asocierea: Enevo Group (Leader),LONGI Solar Technologie iar o alta ofertă a venit de la asocierea Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Company Limited (Leader),Shanghai Electric UK Company Limited.

Producătorii europeni de fotovoltaice se plâng că cei chinezi sufocă piaţa

Industria europeană a panourilor solare a solicitat în ianuarie Uniunii Europene să intervină de urgenţă pentru a evita închiderea firmelor locale, aflate sub presiunea preţurilor mici ale importurilor din China. Mai multe companii europene au anunţat în ultimele luni planuri de închidere a fabricilor, invocând presiunea exercitată de o avalanşă de importuri şi de un surplus al pieselor de panouri solare care s-au adunat în depozitele europene şi au determinat scăderea preţurilor.

Într-o scrisoare adresată Preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, grupul industrial European Solar Manufacturing Council (ESMC) a avertizat că, fără un ajutor rapid, UE risca să piardă peste jumătate din capacitatea sa operaţională de producţie de module fotovoltaice solare, în câteva săptămâni.

"În următoarele 4-8 săptămâni, producătorii majori de module fotovoltaice din UE şi furnizorii lor europeni sunt pregătiţi să închidă liniile de producţie dacă nu se implementează măsuri de urgenţă substanţiale", se arată în scrisoare, datată 30 ianuarie.

