Banca Centrală a decis din nou să păstreze dobânda de referinţă. Dobânda-cheie rămâne 6,50%. Aceeaşi valoare pe care o are din august 2024. Banca Naţională a României ezită să facă scăderi din cauza inflaţiei ridicate, dar şi a tensiunilor de pe plan internaţional. Abia din a doua jumătate a acestui an am putea să vedem o dobândă-cheie mai mică. "Precaută, se uită în jur la ce fac celelalte bănci centrale din regiune. Este în continuare importul de inflaţie prin energie. Energia este scumpă, toate tipurile de energie", a declarat Adrian Mitroi, professor de economie.

BNR a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul acestui an

"Atât timp cât România se va afla pe creştere economică, cât nivelul inflaţionist va avea tendinţe de scădere, atunci putem anticipa că poate urma o perioadă de scădere a dobânzii de referinţă", a declarat Claudiu Trandafir, expert bancar. În ciuda scumpirilor şi a dobânzilor încă mari, românii cumpără tot mai mult. Restaurantele şi supermarketurile sunt pline. Iar pe vacanţe au cheltuit o sumă record: aproape 10 miliarde de euro anul trecut. "În 2024, am livrat peste 14 milioane de produse şi ne-am dublat numărul de comenzi faţă de anul precedent. Valoarea medie a coşului a fost de 300 de lei. Ţn 2025, creşterea continuă şi coşul mediu depăşeşte 320 de lei", a declarat Michael Kaiser, director comercial supermarket online.

Vezi și

"Vorbim despre o creştere de 15% pentru noi. Le place mâncarea italiană. Şi încercăm să venim aici cu tradiţia noastră, în fiecare zi. Toate produsele pe care le folosim sunt siciliene sau italiene", a declarat Simone, proprietarul unui restaurant italian. "Am observat o creştere de 20-30% faţă de perioada trecută. Media pe bon a ajuns la 2.000 de lei. Pentru că şi la noi media pe produs e 500 de lei. Mizează pe outfit-ul complet, împreună cu încălţăminte, geantă, sacou, blugi, tricou", a declarat Raluca Blaj, manager magazine haine. O primă explicaţie: salariile au crescut mai mult decât preţurile. În plus, mulţi români trăiesc pe datorie. Anul trecut, au luat de la bănci credite de nevoi personale de 50 de miliarde de lei, cu 70% mai mult decât în 2023. Şi statul se împrumută de la populaţie şi oferă dobânzi record.

"Această goană după consum este specifică unor zone care au ajuns la un nivel al bogăţiei comparabil cu marile oraşe ale lumii. Bucureştiul este printre primele oraşe din Europa din punct de vedere al bogăţiei şi al cheltuielilor populaţiei. Dar şi un record european la cea mai săracă regiune a Europei, care este nordul ţării", a declarat Mircea Coşea, profesor de economie. BNR a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul acestui an, la 3,8%, de la 3,5%.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Aveţi adăpost de protecţie civilă în blocul în care locuiţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰