Sistemul e-Factura se modifică din nou: ce funcţionalităţi noi apar. Perioada fără sancţiuni, extinsă

"Încă de la începutul implementării sistemului RO e-Factura am pus accent pe o colaborare strânsă şi transparentă cu antreprenorii. O nouă decizie care reflectă acest angajament este că am propus extinderea cu două luni a perioadei în care nu se vor aplica sancţiuni pentru contribuabilii care nu emit facturi în sistemul RO e-Factura. De asemenea, anunţ două funcţionalităţi noi în sistem: de acum, aplicaţia poate precompleta o serie de informaţii despre utilizator doar pe baza CUI-ului, pentru ca munca contribuabilului să fie mai uşoară. În plus, aplicaţia simplificată are şi ea o variantă tradusă în limba engleză pentru contribuabilii nerezidenţi înregistraţi în scopuri de TVA ce au obligaţia de raportare a facturilor", a explicat ministrul Finanţelor Marcel Boloş, potrivit unui comunicat al instituţiei, scrie Agerpres.

Prelungirea perioadei permite persoanelor să îşi continue adaptarea la noile cerinţe

De la implementarea sistemului RO e-Factura, Ministerul Finanţelor a avut numeroase discuţii şi întâlniri cu reprezentanţii mediului de afaceri pentru îmbunătăţirea platformei, iar prelungirea perioadei permite persoanelor impozabile să îşi continue adaptarea procedurilor/sistemelor la noile cerinţe, pentru a evita sancţiunile.

Totodată, în comunicat se reaminteşte faptul că instituţia a lansat versiunea simplificată a aplicaţiei e-Factura. Iniţiativa are ca obiectiv principal creşterea accesibilităţii şi uşurinţei în utilizarea instrumentului, pentru toţi contribuabilii din ţară. Versiunea îmbunătăţită vine cu o interfaţă intuitivă şi funcţionalităţi mai uşor de utilizat, astfel încât fiecare utilizator să poată emite facturi în conformitate cu cerinţele fiscale, într-un mod rapid şi eficient.

Actul normativ iniţiat de Ministerul Finanţelor conţine o serie de prevederi în domeniul accizelor

De asemenea, actul normativ iniţiat de Ministerul Finanţelor conţine o serie de prevederi în domeniul accizelor, în scopul evitării blocajelor în ceea ce priveşte comercializarea produselor care conţin tutun, destinate inhalării fără ardere.

"Astfel, se introduce regimul de marcare cu timbre fiscale şi a produselor care conţin tutun, destinate inhalării fără ardere. Această prevedere contribuie la protejarea sănătăţii publice prin reducerea comerţului ilegal şi a consumului de produse din tutun. De asemenea, se reglementează obligaţia de a depozita produsele recepţionate doar în spaţiile declarate şi autorizate pentru recepţia produselor. Măsura are scopul de a asigura o mai mare transparenţă şi control asupra lanţului de distribuţie a produselor din tutun", se mai arată în comunicatul Ministerului Finanţelor.

