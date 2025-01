Tranzacţie surpriză: Un bancher american din echipa lui Obama preia o companie din Slatina, cu peste 2.000 de angajaţi

Artrom Steel Tubes, producător român de tevi din oţel fără sudură cu sediul în Slatina şi Reşiţa, va fi preluat de către GLGH Steel, subsidiară a fondului de investiţii american Great Lakes Global Holdings din Chicago, fondat de Adam Hitchcock.

"Suntem încântaţi de realizarea acestei achiziţii. Artrom Steel Tubes S.A. este o companie industrială puternică, modernă cu sediul în România, cu perspective de viitor şi potenţial global. Sperăm să-i susţinem creşterea în anii următori, în dezvoltarea de noi pieţe în Europa, America de Nord şi nu numai", a declarat Managing Partner GLGH, Adam Hitchcock.

Acordul de cumpărare de acţiuni pentru achiziţia Artrom a fost încheiat în noiembrie între GLGH Steel şi foştii proprietari sârbi ai Artrom. Tranzacţia este supusă aprobărilor de reglementare necesare din partea autorităţilor române.

"Deoarece suntem interesaţi să explorăm noi oportunităţi pentru Artrom sperăm ca noul guvern să poată face cât mai repede posibil paşii necesari pentru a permite Artrom să îşi desfăşoare activitatea în mod normal. În cazul în care aceste condiţii vor fi îndeplinite, suntem încrezători că Artrom se poate lansa pe o nouă traiectorie de afaceri, concentrându-se pe domenii strategice precum producţia pentru industria de apărare şi decarbonizarea, care necesită investiţii substanţiale din partea grupului nostru", a mai spus Adam Hitchcock.

Compania are peste 2.000 de angajaţi

În prezent, Artrom Steel Tubes are peste 2.000 de angajaţi şi este lider de piaţă în producţia de ţevi fără sudură din oţel. GLGH Steel s-a angajat să mentină locurile de muncă ale angajaţilor Artrom şi să sprijine dezvoltarea companiei. Artrom Steel Tubes produce la uzina siderurgică din Reşiţa oţelul necesar uzinei de ţevi din Slatina, de unde se livrează produse în Europa, Statele Unite şi Asia, având ca agenţi comerciali sucursalele sale din Europa şi SUA.

Înainte de a fonda GLGH, Adam Hitchcock a fost director general la Guggenheim Partners, o firmă de consultanţă şi investiţii de top la nivel mondial, cu peste 300 de miliarde de dolari în active gestionate la nivel mondial, raportând preşedintelui executiv, relatează Ziarul Financiar, potrivit Mediafax. Anterior, el a fost angajat la Casa Albă, în Biroul şefului de cabinet al Presedintelui Obama (Chief of Staff of US President)şi în Consiliul Consilierilor Economici. Adam Hitchcock a fost şi membru al Consiliului pentru Climă la Banca de Export-Import din Statele Unite.

Adrian Popescu, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Artrom, "a mulţumit foştilor proprietari pentru eforturile lor diligente în conducerea companiei printr-o perioadă dificilă" şi "şi-a exprimat entuziasmul faţă de viitorul alături de noii investitori, un viitor axat pe implementarea fără întârziere a planurilor de dezvoltare ale companiei."

La începutul anului 2023, fosta companie TMK Artrom Slatina a devenit Artrom Steel Tubes după o tranzacţie mai amplă. Compania de investment banking Hefestos Capital, fondată de sârbii Milutin Nikolic şi Pavle Kavran, a cumpărat de la grupul rus TMK acţiunile deţinute la divizia germană TMK EUROPE, proprietarul de atunci al TMK ARTROM SA, redenumită după această tranzacţie Artrom Steel Tubes.

Grupul TMK a fost controlat până în toamna anului 2022 de miliardarul rus Dimitri Pumpianski, apropiat al preşedintelui Rusiei Vladimir Putin. În urma invaziei din Ucraina şi a sancţiunilor impuse de UE companiilor cu acţionariat rusesc, acţiunile lui Pumpianski au fost transferate altor persoane.

