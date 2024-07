Un brăilean a lăsat munca în amenajări interioare din străinătate şi a început o afacere de succes la Sibiu. De ce în Anglia i se spune "Degetele Verzi"

„Este deja trecut de orele amiezii, însă pe la mesele piețarilor de la <Transilvania> continuă să se perinde mușterii veniți în căutare de produse proaspete, aduse din vecinătatea Sibiului. La mijlocul pieței, pe o masă, stau lădițe cu plante răsărite de câteva zile, ce mijesc după soare, captând totodată atenția oamenilor. Sunt microplante, despre care se știe că sunt adevărate <bombe> cu nutrienți, vitamine și antioxidanți. În spatele mesei se află Viorel Angheluță, un brăilean căsătorit cu o educatoare din Suceava. Amândoi au ajuns la Sibiu punând, la întâmplare, degetul pe hartă: <A ieșit Sibiul. Este chiar mai bun decât Brașovul, pentru că nu-i atât de aglomerat>”, potrivit unei postări de pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Sibiu.

După 12 ani de muncă în Anglia, Viorel a început iar de la zero

Potrivit sursei citate, până să ajungă în Piața Transilvania din Sibiu, Viorel a trecut prin multe: „Am locuit 12 ani în Anglia, unde am lucrat în amenajări interioare. Mi-am făcut spatele praf din cauza muncii grele”.

Articolul continuă după reclamă

„Chiar și așa, acolo a devenit extrem de bogat: <Dumnezeu ne-a binecuvântat cu două fete. Ele sunt totul pentru noi>. Ca să se relaxeze, locuitorii din orășelul englezesc în care Viorel muncea, puteau să-și încerce talentul în grădinărit: <Primăria oferea câte o bucată de teren, cam de 50 de metri pătrați, celor care doreau să lucreze pământul. Am primit și eu o bucățică, vai de capul ei, cu buruieni până la brâu>. Deși vecinii de parcelă nu i-au dat șanse de reușită, după nici o lună de zile, pe tarlaua românului a răsărit primul strat de salată verde: Aveam un vecin japonez care a venit la mine, mi-a luat mâna și mi-a spus: <Man, you are „The Green Fingers!> Apoi mi-a explicat că, în Japonia, oamenilor cărora le răsare orice plantează li se spune <Degete Verzi>”, arată CJ Sibiu.

În Anglia, a mai observat ceva: oamenii au un apetit crescut pentru microplante: „Ele nu au rol doar decorativ, ci sunt o sursă enormă de nutrienți și vitamine naturale. De asemenea, au un gust absolut spectaculos.”

Cum a pornit afacerea "Detele Verzi"

După ce s-a reîntors în România, Viorel s-a stabilit la Sibiu și și-a deschis o afacere pe care a denumit-o „Degetele verzi”. A închiriat o casă în care și-a amenajat o crescătorie de microplante: „Este nevoie de condiții controlate de temperatură, lumină și umiditate. Eu folosesc semințe certificate bio, din Italia, pe care le sădesc în turbă. Le dau doar apă, iar în 7, 10 sau 14 zile, în funcție de specie, am plante care pot fi consumate”.

Binefacerile consumului de microplante sunt multiple: „Ridichile sunt pline de calciu, fier și magneziu. Cele de floarea soarelui au mult fier, iar coriandrul ajută la eliminarea metalelor grele din organism. De unde metale grele în corp? Din aer, din pești, din fructe de mare. Cam de peste tot”.

Când vine vorba despre broccoli, lucrurile sunt mult mai complexe: „Aceasta plantă conține sulforafan, o substanță care inhibă dezvoltarea celulelor canceroase. Să nu uităm că o microplantă are de până la 40 la sută mai mulți nutrienți decât o plantă adultă.”

Iar „arsenalul” lui Viorel nu se oprește aici: într-un ghiveci, are un mix de creson, varză kale și plante de muștar, un amestec ce schimbă radical percepția gurmanzilor în materie de salate.

Despre sibieni, fostul brăilean are o părere bună și două... abțineri: „Sunt oameni buni, dar consumă foarte multă carne și sunt ușor reticenți la ce este nou. Inclusiv la microplante. Mulți se uită, zâmbesc, iar puțini cumpără”.

O caserolă cu microplante se vinde cu 10 lei

„Are un aport de vitamine și nutrienți suficient pentru o săptămână. Microplantele se pot folosi în smoothie, salate, sandwich, supe sau așternute peste friptură. Adică, oriunde se dorește gust bun și un supliment zdravăn de vitamine”, spune el.

„Încet și sigur, micile plante ale fostului muncitor în construcții ajung în restaurante și în bucătăriile sibienilor. Odată gustate, vă ajută să vă schimbați viziunea despre legume și grădinărit. Sibiul a făcut ca doi oameni din colțuri îndepărtate ale României să-și schimbe viața și să aleagă o cale nebătătorită și deloc ușoară, care promovează noul în materie de gust și sănătate. Acolo, lângă mesele din Piața Transilvania, aidoma lui Viorel, stau oameni cu povești de viață care merită dezvăluite întrucât, de la fiecare dintre ei, putem învăța ceva. Iar Piața Transilvania este doar o foarte mică parte a județului Sibiu, cel cu oameni și locuri de poveste”, se arată în finalul postării..

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Preferaţi repartizarea computerizată sau admiterea cu examen? Repartizare computerizată Admitere cu examen

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰