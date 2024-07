În timpul liber, Doina se ocupă cu mândrie de propria plantaţie de afine. Clienţii sunt întotdeauna mulţumiţi, mai ales că în livrare este inclusă şi o doză de sănătate. "Am copii şi nu le ofer dulciuri din comerţ, prefer fructe naturale şi atunci doamna Doina este preferata mea", spune o clientă.

Plantaţia de afine se întinde pe o suprafaţă de 5000 de mp

Afacerea cu gust dulce s-a dezvoltat treptat. Dacă la început au fost doar două plăntuţe, în prezent plantaţia familiei Vasiu se întinde pe o suprafaţă de 5000 de metri pătraţi.

"Am început să citim foarte mult despre ele, am fost la o pepinieră cu care am şi colaborat ulterior, ne-au trimis puieţii, materialul săditor şi ne-au acordat şi suportul tehnic", spune Doina Vasiu.

Afinele familiei Vasiu sunt şi gustoase şi sănătoase, mai ales că nu sunt stropite cu chimicale, ci cu o substanţă bio obţinută din urzici. În plus, cele calitative pot fi recunoscute imediat: "Afina de cultură este mare, are o textură foarte frumoasă în funcţie de soiul pe care il culegi. Este foarte benefică pentru cei care au diabet. Avem clienţi care revin anual".

Clienţii pot culege şi singuri afinele

Revin ca să le cumpere sau ca să le culeagă. Pe timpul verii, plantaţia este plină de adulţi şi copii, care pot alege câte fructe îşi doresc. Un kilogram de afine proaspete culese de client costă 25 de lei, iar cele culese de proprietarii plantaţiei 30 de lei.

