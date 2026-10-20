Un gigant american, furnizor al Armatei SUA, preia o fabrică din România cu 180 de angajați

Compania americană TTM Technologies, unul dintre cei mai mari producători de plăci cu circuite imprimate din lume și un furnizor important pentru Armata SUA, cumpără divizia Ophir Optics de la MKS Instruments, care deține o fabrică în București. Tranzacția este evaluată la aproximativ 650 de milioane de euro, relatează Profit.ro .

Gigant american, furnizor al Armatei SUA, preia o fabrică din România cu 180 de angajați - Sursa: Facebook/ Ophir - An MKS Brand

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, divizia Ophir Optics, cu sediul la Ierusalim și unități de producție în Israel și România, urmează să fie vândută de MKS Instruments către grupul american TTM Technologies. Finalizarea tranzacției este estimată pentru al doilea trimestru din 2027.

Fabrica Ophir din București produce componente optice și subansamble

Fabrica Ophir din București are peste 180 de angajați și produce componente optice și subansamble utilizate în mai multe domenii, inclusiv apărare, securitate, supraveghere și industrie.

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Anterior, MKS Instruments anunțase intenția de a majora cu aproximativ 50% numărul inginerilor și tehnicienilor din România, până la circa 270 de angajați. Planurile de recrutare au fost susținute de creșterea cererii de pe piețele europene și de mutarea unității într-un spațiu de producție mai mare.

Noua hală, cu o suprafață de aproximativ 6.500 de metri pătrați, se află în estul Capitalei, în apropierea Autostrăzii Soarelui. Spațiul este de peste două ori mai mare decât cel utilizat anterior de fabrică.

Unitatea din București fabrică o gamă variată de componente optice și ansambluri de înaltă performanță, destinate inclusiv sistemelor laser și aplicațiilor industriale. Produsele sunt utilizate în domenii precum apărarea, industria auto și prelucrarea metalelor.

Creșterea cererii pentru echipamente destinate piețelor de apărare și securitate din Europa a determinat compania să își extindă capacitatea de producție și să caute personal specializat. Printre posturile vizate se numără cele pentru mecanici, operatori, tehnicieni și ingineri.

Potrivit datelor prezentate de Profit.ro, fabrica a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 91,1 milioane de lei, față de 82,9 milioane de lei în 2024. Cu toate acestea, compania a raportat o pierdere netă de aproximativ 63.000 de lei, după ce în anul precedent înregistrase un profit de 2,87 milioane de lei.

O tranzacție de aproximativ 650 de milioane de euro

TTM Technologies a fost înființată în 1998, în California, și este unul dintre principalii producători mondiali de plăci cu circuite imprimate, componente esențiale pentru numeroase echipamente electronice. Compania furnizează astfel de produse inclusiv pentru sectorul american de apărare.

Achiziția Ophir Optics face parte din strategia de extindere a grupului și urmărește diversificarea portofoliului cu soluții optice utilizate în sisteme terestre, aeriene, maritime și autonome, precum și în aplicații industriale.

Tranzacția nu include divizia Ophir Instruments a MKS, specializată în caracterizarea sistemelor laser, și nici transferul mărcii Ophir, potrivit informațiilor publicate de Profit.ro.

Compania americană TTM Technologies, furnizor important pentru armata SUA

În 2025, TTM Technologies a raportat venituri de 2,9 miliarde de dolari, în creștere cu 19% față de anul precedent, și un profit net de 177,4 milioane de dolari.