Grupul Metinvest, controlat de Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, suspendă producţia la fabrica de ţevi din Iaşi, la mai puţin de un an de la preluarea acesteia. Aproape 200 de angajaţi sunt vizaţi de concedieri colective, iar o parte dintre ei vor primi compensaţii de până la 25.000 de lei. Compania a explicat motivele care au stat la baza deciziei, dar şi în ce condiţii ar putea fi reluată producţia în România.

Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina - News.ro

"Grupul Metinvest confirmă că acţionarii Metinvest Tubular Iaşi au aprobat decizia de suspendare a producţiei la fabrica din România, în urma unei evaluări cuprinzătoare a viabilităţii sale economice", se arată în mesajul transmis Profit.ro.

Ucrainenii abia au cumpărat fabrica din Iaşi, finalizând tranzacţia la sfârşitul anului trecut, scrie News.ro.

Fabrica este prima unitate de producţie a Metinvest în România

Fabrica a reprezentat prima unitate de producţie a Metinvest în România. Explică acum, în mesajul transmis Profit.ro, că decizia vine pe fondul restricţiilor impuse de regimul de contingente tarifare pentru oţel al UE şi al întreruperilor aprovizionării cu rulouri laminate la cald din Ucraina, în special din Zaporizhstal, în urma atacurilor ruseşti.

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De asemenea, grupul regretă profund impactul acestei decizii asupra angajaţilor săi şi a familiilor acestora.

Un total de 194 de angajaţi sunt vizaţi de o procedură de concediere colectivă ce urmează să fie declanşată, fiind notificate deja Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţelor Muncii şi Inspectoratul Teritorial al Muncii.

Ce compensaţii vor primi angajaţii concediaţi

Vor exista şi compensaţii pentru o parte dintre angajaţi. Cei cu vechime de peste în zece ani primesc 10.000 de lei net, iar cei cu vechime de peste 30 de ani primesc 25.000 de lei.

Restul compensaţiilor se oferă în baza prevederilor din contractul colectiv de muncă: un avantaj al angajaţilor este că vechimea se calculează inclusiv pentru perioada anterioară preluării sau transformării companiei.

Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Orice luare în considerare viitoare a reluării producţiei în România ar depinde de o îmbunătăţire semnificativă a condiţiilor economice şi de reglementare, inclusiv de modificările aduse contingentelor de import ale UE aplicabile Ucrainei, a mai precizat grupul.