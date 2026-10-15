Un mare lanț de magazine cu produse ieftine intră în România

Cunoscutul retailer danez Flying Tiger Copenhagen va intra pe piața din România în 2027. Compania și partenerul său, BALFIN Group, au anunțat deschiderea a 87 de magazine în România, Bulgaria și Croația în următorii cinci ani.

Primele magazine vor fi deschise în România și Bulgaria în 2027, în timp ce extinderea în Croația este programată pentru începutul anului 2028. Deocamdată, companiile nu au precizat câte magazine vor reveni României și nici în ce orașe vor fi deschise.

Flying Tiger Copenhagen este un brand danez fondat în 1995, la Copenhaga. Magazinele sale comercializează produse accesibile, de la jucării, papetărie și accesorii pentru casă până la ustensile de bucătărie și articole pentru petreceri.

Retailerul are în prezent peste 1.100 de magazine în mai mult de 45 de piețe din Europa, Asia și Orientul Mijlociu, scrie Economica.

Articolul continuă după reclamă

Cine este partenerul care aduce brandul în România

Extinderea va fi realizată împreună cu BALFIN Group, un grup de investiții fondat în 1993 de omul de afaceri Samir Mane. Compania operează deja magazine Flying Tiger Copenhagen în Albania, Kosovo, Macedonia de Nord și Serbia.

Rețeaua din aceste piețe ar urma să ajungă la 20 de magazine până la sfârșitul anului 2026. La începutul anului 2027, parteneriatul se va extinde și în Bosnia și Herțegovina și Muntenegru.

BALFIN Group are aproximativ 5.000 de angajați și activități în 13 țări, în domenii precum retail, imobiliare, servicii financiare, turism, logistică și energie.