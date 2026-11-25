Mandarinele sunt printre fructele preferate ale sezonului rece, dar nu toate sunt la fel de gustoase. Unele sunt dulci și zemoase, în timp ce altele pot fi acre, uscate sau pline de sâmburi. Există câteva trucuri simple care te ajută să alegi cele mai bune fructe, încă din magazin.

Clementinele sunt, de regulă, printre cele mai dulci mandarine și au foarte puțini sâmburi sau chiar deloc, în plus, se curăță ușor și au o aromă delicată.

O altă variantă sunt mandarinele Satsuma, cunoscute pentru faptul că sunt foarte zemoase, au un gust dulce și conțin rareori sâmburi, scrie Onet.

Când cumperi mandarine, poți căuta și eticheta Seedless, care indică faptul că fructele sunt fără sâmburi.

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Cum îți dai seama dacă mandarinele sunt zemoase

Un truc simplu este să compari două fructe de aceeași dimensiune. Alege-l pe cel mai greu: de regulă, acesta are mai mult suc, în timp ce o mandarină foarte ușoară poate fi uscată în interior.

Verifică și coaja. Ar trebui să fie întreagă, fermă și ușor elastică atunci când apeși pe ea. Evită fructele care au zone moi, lovituri sau urme de mucegai. O coajă de un portocaliu intens nu înseamnă neapărat că fructul este mai dulce sau mai copt. Culoarea poate varia în funcție de soi și de condițiile în care au crescut fructele.

Nu te feri de mandarinele care au pete verzui. Și acestea pot fi dulci și bine coapte. Nici forma nu este un criteriu sigur: unele soiuri au fructe ușor turtite, fără ca acest lucru să le schimbe gustul.

Atenție și la mandarinele vândute în plase

Plasele portocalii sau roșii pot face fructele să pară mai atrăgătoare și mai coapte decât sunt în realitate. De aceea, atunci când ai posibilitatea, alege mandarinele vândute vrac. Le poți verifica mai ușor, le poți compara greutatea și poți observa dacă au lovituri sau pete.

În cazul celor ambalate, uită-te cu atenție și la fructele din partea de jos a plasei. Uneori, tocmai acolo se pot ascunde mandarine lovite sau alterate.