Schimbare importantă la raft. Carnea proaspătă de porc ar putea fi vândută timp de cel mult 8 zile de la data sacrificării. Măsura face parte dintr-un ordin emis de Ministerul Agriculturii, care ar trebui să elimine confuziile pentru cumpărători și să oprească vânzarea cărnii decongelate sub eticheta de produs proaspăt. Până acum, data de expirare era stabilită de fiecare producător în parte.

Ordinul vine să-i ajute pe consumatori tocmai pentru a crea condiţii de siguranţă când vine vorba despre carnea de porc. Principala modificare ţine de perioada de valabilitate a cărnii vândute în formă proaspătă. Aceasta va fi de maximum 8 zile din momentul sacrificării. Aceasta poate fi păstrată exclusiv la frigider, iar reambalarea nu prelungeşte termenul de valabilitate.

Autorităţile anunţă controale imediat ce intră în vigoare noul ordin

Şi pe etichetă vor apărea lucruri noi pentru carnea proaspătă. În primul rând, ţara de origine. Apoi, data sacrificării, unitatea de producţie, dar şi termenul de valabilitate. În cazul cărnii congelate, de asemenea, vor fi reglementări noi. Data congelării va apărea şi ea pe eticheta, apoi ţara de origine. De asemenea, este interzisă revânzarea cărnii care a fost refrigerată după decongelare.

Articolul continuă după reclamă

Dacă ne uităm spre piaţa de carne din România, vedem că aproximativ 50% din necesar vine din alte ţări, iar principalii furnizori sunt Spania, Germania şi Ungaria. Autorităţile anunţă controale imediat ce intră în vigoare noul ordin.