Alertă alimentară în magazinele Auchan din România. Două sortimente de pastă tartinabilă cu proteină şi colagen sunt retrase de la comercializare din cauza unei posibile contaminări cu mucegai, scrie Agerpres. Autoritatea Naţională Sanitară-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) îi avertizează pe clienţii care au cumpărat produsele din lotul vizat să nu le consume şi să le returneze în magazine.

Potrivit anunţului postat, vineri, pe pagina de socializare a instituţiei, decizia a fost luată împreună cu producătorul acestor sortimente - Firenze Com SRL, în urma identificării unor modificări vizibile şi atipice la suprafaţa produselor, care indică posibilitatea dezvoltării mucegaiului.

Produsele vizate au 220 de grame, expiră la data de 29 iulie 2028 şi sunt comercializate sub denumirile: Pastă tartinabilă din fructe de pădure cu proteină şi colagen, fără zahăr adăugat, cu îndulcitori; Pastă tartinabilă din mango, fructul pasiunii şi piersică, cu proteină şi colagen, fără zahăr adăugat, cu îndulcitori.

Reprezentanţii ANSVSA menţionează că gama respectivă, ce face parte din lotul L260729, poate fi returnată până la data de 8 decembrie 2026 la Serviciul Clienţi din magazinul de unde a fost achiziţionat, în baza bonului fiscal.

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În tot acest timp, consumatorii care au cumpărat produsele din lotul menţionat sunt sfătuiţi să nu le consume.