Un nou soi de mere apare în supermarketuri. Un fermier a dat lovitura cu fructul care rezistă la vremea rea

Un fermier din Belgia a dat lovitura cu un nou soi de mere, care ar urma să ajungă pe rafturile supermarketurilor în aproximativ două săptămâni. Bloss este mai rezistent la boli și la condițiile meteo, are un gust dulce-acrișor și o textură crocantă, scrie RTL Info .

Primii meri din soiul Bloss au fost plantați în urmă cu cinci ani, iar acum livada se întinde pe cinci hectare. Noul soi are un avantaj important: rezistă mai bine la boli și are nevoie de mai puține tratamente. Asta contează mai ales în anii ploioși, când ciupercile care atacă pomii se pot răspândi mai ușor.

Pe lângă rezistență, merele au și un gust pe placul multora. "Sunt crocante, dulci, iar gustul dulce rămâne în gură. Au și o aciditate plăcută", spune Nicolas Goffin, producătorul care a ales să mizeze pe acest soi.

Mai puține pesticide, inclusiv în agricultura bio

Bloss ar putea fi o alegere bună și pentru fermierii care cultivă mere bio. Unul dintre cele mai întâlnite probleme din livezi este rapănul, o boală provocată de o ciupercă. Aceasta atacă fructele și lasă pete cenușii pe coajă.

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Soiurile mai rezistente la această boală îi ajută pe fermieri să folosească mai puține pesticide, fără ca merele să-și piardă aspectul plăcut.

Bloss va trebui să își facă loc printre soiurile pe care cumpărătorii le găsesc deja în magazinele belgiene, precum Golden, Granny Smith, Jonagold sau Pink Lady. Însă, supermarketurile nu sunt întotdeauna dispuse să adauge noi soiuri în ofertă, iar cumpărătorii trebuie mai întâi să afle de ele și să le încerce.

Belgia produce aproximativ 1,7% din cantitatea totală de mere din Europa.