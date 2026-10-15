Trei români au furat bijuterii de 61.000 de € dintr-un magazin din Belgia. "Era munca noastră de o viaţă"

Trei români riscă o pedeapsă de 18 luni de închisoare pentru 13 furturi și tentative de furt din magazine de bijuterii din Belgia. La o bijuterie din Wevelgem, aceștia au reușit să fure obiecte în valoare de peste 60.000 de euro.

Carine Van De Populiere spune că a avut încă de la început o presimțire neplăcută. Cu toate acestea, le-a tratat pe cele două femei care au intrat în magazinul ei de bijuterii din Wevelgem ca pe orice alte cliente. Le-a prezentat mai multe coliere din aur, fără să bănuiască ce urma să se întâmple. "Era munca noastră de o viață", spune proprietara magazinului.

"La un minut după ce au plecat, mi-am dat seama că dispăruse suportul cu toate colierele", povestește femeia.

Împreună cu poliția, a încercat să le găsească pe cele două hoațe, însă fără succes. După ce a luat legătura cu un coleg bijutier, a descoperit că nu era singura victimă. Cele două românce au ajuns în fața instanței într-o zi de miercuri, alături de un bărbat care le transporta cu mașina.

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Cum au fost prinşi cei trei români

Aceştia au fost prinși cu ajutorul camerelor de supraveghere și al unei probe ADN. Potrivit anchetatorilor, cei trei au comis furturi în trei magazine de bijuterii din Wevelgem, dar și în localitățile Mouscron și Alken.

Procurorii îi acuză și de alte zece tentative de furt, inclusiv în Nieuwpoort, Heusden-Zolder și Hechtel-Eksel.

Cei trei riscă 18 luni de închisoare cu executare și o amendă de 1.000 de euro. Procurorul a cerut și confiscarea autoturismului Audi A5 pe care bărbatul îl conducea, precum și a sumei de 1.905 euro.

Inițial, suspecții au negat acuzațiile, dar în cele din urmă au recunoscut faptele. Anchetatorii au reușit să îi identifice cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, dar și al unei probe ADN găsite pe un muc de țigară.

Furturile au început pe 3 aprilie și s-au încheiat pe 6 mai, când cei trei au fost arestați.

Prejudiciu de aproape 62.000 de euro

Proprietara bijuteriei speră acum să își recupereze măcar o parte dintre obiectele furate sau să primească despăgubiri.

În total, au dispărut 63 de bijuterii, evaluate la 61.717,81 euro.

"Este o parte din munca noastră de o viață. Economisești bani și investești mereu în bijuterii noi. Te simți atât de prost când ți se întâmplă așa ceva, dar acești oameni sunt extrem de vicleni", a declarat Carine.

Femeia spune că furturile din magazinele de bijuterii au devenit o problemă tot mai frecventă.

"Se întâmplă atât de des, încât unii colegi nici măcar nu mai reclamă la poliție furtul unei singure bijuterii", a adăugat aceasta.