Zeci de mii de oameni au protestat vineri la Bruxelles față de planurile bugetare ale guvernului belgian. Manifestațiile sindicatelor s-au suprapus cu cele ale elevilor și studenților, iar în apropierea Gării Centrale au izbucnit confruntări cu poliția, care a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Protestele au provocat și perturbări majore ale transportului public și anularea a 140 de zboruri pe aeroportul din Bruxelles.

Proteste de amploare la Bruxelles împotriva Guvernului. Ciocniri cu poliţia şi zeci de zboruri anulate - captură X

Cele mai mari două sindicate din Belgia, CSC-ACV și FGTB-ABVV, au organizat vineri proteste împotriva planurilor bugetare ale guvernului federal, avertizând că oamenii de rând vor suporta din nou costurile, scrie The Brussels Times.

Confruntări cu poliția. Au fost folosite gaze lacrimogene și tunuri cu apă

În timp ce protestatarii se adunau vineri dimineață în zona Gării Centrale, un grup de manifestanți îmbrăcați în negru a încercat să provoace o confruntare cu polițiștii. Asupra forțelor de ordine au fost aruncate grinzi de lemn, sticle de sticlă și coșuri de gunoi. Potrivit poliției regionale, agenții au intervenit în forță și au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea. Mai mulți protestatari au fost arestați.

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Potrivit unui jurnalist al agenției de presă belgiene Belga, membrii grupului aveau asupra lor măști și căști de protecție și s-au alăturat mulțimii mai mari de manifestanți sindicaliști după altercație.

După ce au fost dispersați de la Gara Centrală, un grup mai numeros de protestatari s-a îndreptat spre Gara Midi, unde manifestațiile urmau să se încheie. Un reporter al publicației The Brussels Times a observat o prezență numeroasă a poliției în apropierea gării.

„Gara este înconjurată de protestatari. Ceva provoca degajarea unei cantități mari de fum în apropierea gării, dar nu am putut vedea despre ce era vorba. Fumul îngreunează respirația și plutește în zonă ca o ceață”, a relatat jurnalistul.

Sindicatele cer Guvernului să renunțe la măsurile care afectează veniturile populației

Este cel puțin a zecea zi de mobilizare sindicală de amploare împotriva politicilor guvernului federal. De această dată, declanșatorul imediat al protestelor îl reprezintă elaborarea bugetului.

Sindicatul FGTB-ABVV organizează o manifestație națională în Regiunea Capitalei Bruxelles, cu un marș de la Gara Bruxelles-Central până la Gara Bruxelles-Midi. Purtătorul de cuvânt al sindicatului, Daan Nelen, a declarat că organizația dorește să traseze linii roșii clare și să avertizeze guvernul în privința măsurilor care ar afecta veniturile gospodăriilor.

Sindicatul nu a anunțat încă numărul estimat al participanților, însă protestele comune organizate anterior au atras zeci de mii de oameni.

Între 30.000 şi 50.000 de participanţi

Poliția estimează participarea la aproximativ 30.000 de persoane, în timp ce sindicatul FGTB-ABVV a numărat 50.000 de participanți.

Sindicatul CSC-ACV a ales o abordare diferită, organizând proteste în fața sediilor partidelor aflate la guvernare. La fiecare oprire sunt așteptați să participe câteva sute de activiști. Sindicatul încearcă, de asemenea, să obțină întrevederi cu reprezentanții partidelor din coaliția guvernamentală.

Primele opriri au avut loc la ora 08:30, la sediile N-VA (partidul naționalist flamand al premierului Bart De Wever) și MR (liberalii francofoni). Au urmat sediile CD&V (creștin-democrații flamanzi), Vooruit (socialiștii flamanzi) și Les Engagés (centriștii francofoni).

CSC-ACV a declarat că dorește să transmită direct guvernului preocupările angajaților de la locul de muncă. La fel ca FGTB-ABVV, sindicatul susține că lucrătorii au contribuit deja mai mult decât suficient și că se confruntă, totodată, cu creșterea costului vieții, facturi mai mari la energie și presiuni tot mai mari la locul de muncă.

Ambele sindicate folosesc această zi de proteste și pentru a promova un plan bugetar alternativ. Potrivit acestora, planul ar putea genera venituri de până la 21 de miliarde de euro, fără a impune reduceri drastice ale cheltuielilor publice.

Perturbări majore ale transportului în Bruxelles

Operatorul de transport public din Bruxelles, STIB-MIVB, operează vineri mult mai puține metrouri, tramvaie și autobuze decât în mod obișnuit, din cauza protestelor.

Vineri dimineață, circulau doar trenurile de metrou de pe liniile 1 și 5. Din cele aproximativ 20 de linii de tramvai, erau în serviciu doar liniile 4, 7, 8, 10, 82 și 92. În ceea ce privește autobuzele, circulau doar cele de pe liniile 14, 36, 46, 48, 58, 59, 71, 73, 87 și 95.

STIB a precizat că și frecvența curselor de pe liniile aflate în circulație este mai redusă decât într-o zi obișnuită. De asemenea, serviciile de noapte din rețeaua Noctis nu vor funcționa.

Aeroportul din Bruxelles a anulat 140 de zboruri programate vineri, în condițiile în care activitatea companiei de handling la sol Alyzia este de așteptat să fie grav afectată de proteste. Alyzia gestionează operațiunile la sol pentru mai multe companii aeriene importante care operează zboruri către și dinspre Bruxelles, printre care și Brussels Airlines.

La rândul său, Brussels Airlines va anula vineri 40% dintre zborurile către și dinspre Bruxelles.

Protestele sindicatelor s-au suprapus cu manifestațiile elevilor și studenților

Protestele organizate vineri, 9 octombrie, de cele mai mari două sindicate din Belgia, CSC-ACV și FGTB-ABVV, au avut loc în paralel cu manifestațiile elevilor și studenților francofoni împotriva reformelor din educație și a măsurilor de austeritate. Cele două mișcări au loc într-un context de nemulțumire socială tot mai accentuată, pe fondul reducerilor bugetare și al creșterii costului vieții, potrivit Reuters.

Tinerii protestează în special față de reformele aprobate în iunie de Parlamentul Federației Valonia-Bruxelles, care prevăd reduceri bugetare de aproximativ 500 de milioane de euro până în 2029, majorarea taxelor universitare și creșterea numărului de ore de predare pentru profesori. Elevii și studenții avertizează că aceste măsuri riscă să afecteze calitatea educației și accesul la studii, scrie Le Monde.

Tensiunile au fost deosebit de puternice la Liège, unde manifestațiile elevilor au fost marcate de acte de vandalism și confruntări cu poliția. Reuters relata miercuri că fuseseră raportate 107 arestări, în timp ce alte relatări din presa internațională au indicat un bilanț de peste 200 de persoane reținute în contextul tulburărilor din oraș.

Înaintea protestului sindical de vineri, liderul partidului liberal francofon MR, Georges-Louis Bouchez, le-a cerut sindicatelor să amâne manifestația, invocând violențele din timpul protestelor elevilor. Sindicatele au respins solicitarea, susținând că dreptul la protest pașnic trebuie respectat, scrie Brussels Times.