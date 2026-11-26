Autoritățile belgiene pot retrage numerele de înmatriculare personalizate care transmit mesaje controversate, în baza unui nou decret regal. Măsura vine după mai multe cazuri controversate, printre care și cel al unei plăcuțe care făcea referire la consumul de droguri. Totodată, amenzile pentru numerele de înmatriculare ilizibile au fost dublate, potrivit GoCar .

Țara europeană care interzice anumite numere de înmatriculare, pentru care șoferii au plătit 1.000 de euro - Profimedia

În Belgia, obținerea unui număr de înmatriculare personalizat costă 1.000 de euro, iar solicitările sunt verificate de angajații Direcției de Înmatriculare a Vehiculelor (DIV), care resping combinațiile cu mesaje rasiste, discriminatorii sau cu conotații teroriste. Sistemul a funcționat, însă au existat și câteva scăpări, în urma cărora anumite plăcuțe de înmatriculare care nu ar fi trebuit să ajungă niciodată pe șosele au fost aprobate. Pe internet au fost intens mediatizate cazurile plăcuței „HH-88”, cu conotații naziste, precum și al celei cu mesajul „KUT-WIJF”, care aducea jigniri femeilor.

La începutul lunii iunie 2026, un șofer a fost observat în trafic cu o plăcuță de înmatriculare pe care scria „3-MMC”, o referire la un drog sintetic supranumit „cocaina săracilor”. Evenimentele recente au readus această substanță în atenția publicului: o importantă rețea de trafic de 3-MMC a fost destructurată în regiunea pariziană, printre presupușii clienți ai acesteia fiind și personalități din mass-media.

Mai surprinzător este faptul că DIV îi propusese la acel moment proprietarului înlocuirea gratuită a plăcuței, însă acesta a refuzat, deoarece nu exista niciun temei legal care să permită retragerea din oficiu a unui număr de înmatriculare deja aprobat.

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Noi reguli pentru numerele de înmatriculare personalizate

De la 1 octombrie, atribuțiile DIV în ceea ce privește numerele de înmatriculare personalizate au fost extinse considerabil. Instituția utilizează acum inteligența artificială pentru a analiza cererile înainte de aprobare și pentru a identifica eventualele mesaje ascunse, pe care angajații nu le-ar putea recunoaște întotdeauna.

Toate aceste măsuri se aplică însă noilor plăcuțe de înmatriculare. Autoritățile trebuie să le verifice și pe cele aflate deja în circulație, al căror număr este considerabil. Potrivit calculelor noastre, în Belgia ar exista peste 106.000 de numere de înmatriculare personalizate, care ar fi generat venituri nete pentru stat estimate la 111 milioane de euro.

Prin urmare, inteligența artificială ar urma să fie utilizată și pentru verificarea acestora. DIV păstrează totuși o abordare flexibilă, în sensul că proprietarilor li se va propune în continuare înlocuirea gratuită a plăcuțelor. În cazul unui refuz sau al lipsei unui răspuns, numărul de înmatriculare va fi radiat din oficiu. Proprietarii vor avea însă posibilitatea de a contesta decizia.

Amendă de 128 de euro pentru plăcuțele de înmatriculare ilizibile

Schimbările nu vizează doar numerele de înmatriculare personalizate. De la 1 noiembrie, un alt decret regal a reclasificat abaterile privind lizibilitatea plăcuțelor de înmatriculare din categoria contravențiilor de gradul întâi în cea a contravențiilor de gradul al doilea.

O plăcuță murdară, fixată necorespunzător sau parțial acoperită nu mai este considerată o simplă neglijență. Șoferii riscă acum o amendă imediată de 128 de euro, față de 64 de euro anterior.

În contextul utilizării radarelor și a camerelor cu recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare (ANPR), statul consideră că o plăcuță ilizibilă compromite în mod direct siguranța rutieră. Este bine ca șoferii să știe acest lucru.