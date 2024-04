Un oraş mare din România are preţul apartamentelor la jumătate faţă de Cluj

Braşov rămâne fruntaş la creşterea preţurilor apartamentelor vechi (+18%) vs. anul trecut. Oraşul Sibiu are din nou cea mai mare creştere a preţurilor apartamentelor noi (+16%) vs. anul trecut. În Constanţa şi Timişoara sunt cele mai mici creşteri de preţuri (+8%) la apartamentele noi şi vechi Oraşul Bucureşti are preţuri cu 13% mai mari comparativ cu anul trecut.

În București, prețul mediu pentru vânzarea apartamentelor noi și vechi a fost în luna martie 2024 de 1.799 euro/metru pătrat. De asemenea, prețul mediu solicitat pentru vânzarea unui apartament nou a fost, în martie 2024, de 1.824 euro/metru pătrat, un preț cu 15% mai ridicat față de aceeași lună a anului anterior și cu 4% mai mare față de luna februarie 2024. În ceea ce privește apartamentele vechi, acestea au avut un preț de cerere de 1.771 euro/metru pătrat, cu 10% mai ridicat față de luna martie a anului trecut și cu 2% mai mare față de cel din luna februarie a anului curent.

Comparând prețurile apartamentelor noi de vânzare cu cele ale apartamentelor vechi din cele 9 orașe analizate, orașele cu cele mai multe anunțuri de pe platformă, se observă o serie de diferențe, potrivit Mediafax.

Astfel, în Cluj-Napoca regăsim cea mai mică diferență de preț între cele două tipuri de imobile (noi vs. vechi), cu o diferență de sub 1% în favoarea apartamentelor noi. De asemenea, cea mai mare diferență de preț se regăsește în Brașov, unde apartamentele vechi sunt mai ieftine cu 9% comparativ cu apartamentele noi. Totodată, orașele Iași și Sibiu rămân singurele în care prețurile apartamentelor vechi sunt mai mari ca prețurile apartamentelor noi cu 3%, respectiv 4%.

CLUJ-NAPOCA: În luna martie a.c., prețurile medii pentru apartamentele noi și vechi din Cluj-Napoca au fost de 2.651 euro/metru pătrat. De asemenea, prețul mediu de cerere pentru un apartament nou a fost de 2.653 euro/metru pătrat, cu 7% mai ridicat comparativ cu martie 2023. Apartamentele vechi din Cluj-Napoca au avut un preț mediu de cerere de 2.649 euro/metru pătrat, cu 12% mai ridicat decât în aceeași lună a anului anterior.

IAȘI: În martie 2024, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Iași a fost de 1.553 euro/metru pătrat. De asemenea, prețurile apartamentelor noi au înregistrat o creștere medie de 11% comparativ cu anul anterior, ajungând la 1.538 euro/metru pătrat, în timp ce apartamentele vechi au înregistrat o majorare de 13%, comparativ cu luna martie 2023, fiind de 1.585 euro/metru pătrat.

TIMIȘOARA: În martie a.c., prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Timișoara a fost de 1.557 euro/metru pătrat. De asemenea, prețul mediu pe metru pătrat pentru apartamentele noi de vânzare a fost de 1.568 euro, cu 4% mai ridicat față de aceeași lună a anului 2023. La apartamentele vechi se observă o creștere de 10%, acestea ajungând la un preț mediu de cerere de 1.552 euro/metru pătrat.

BRAȘOV: În martie a.c., prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Brașov a fost de 1.937 euro/metru pătrat. De asemenea, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi din Brașov a ajuns la 2.040 euro/metru pătrat, cu 8% mai ridicat decât cel din martie 2023. Totuși, prețurile apartamentelor vechi au crescut accelerat, cu 18% față de aceeași lună a anului trecut, ajungând la o medie de 1.848 euro/metru pătrat.

SIBIU: În martie a.c., prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Sibiu a fost de 1.532 euro/metru pătrat. De asemenea, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi a crescut cu 16% în luna martie a.c. față de martie 2023, ajungând la 1.498 euro/metru pătrat. În același timp, prețurile pentru locuințele vechi au avut creșteri de 8%, ajungând la 1.562 euro/metru pătrat.

CONSTANȚA: În martie a.c., prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Constanța a fost de 1.712 euro/metru pătrat. De asemenea, în luna martie a.c., apartamentele noi au avut un preț de cerere de 1.758 euro/metru pătrat, cu 5% mai ridicat față de aceeași lună a anului anterior. În același timp, apartamentele vechi au avut prețuri medii de cerere cu 9% mai ridicate față de luna martie 2023, ajungând la o valoare de 1.673 euro/metru pătrat.

ORADEA: În martie a.c., prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Oradea a fost de 1.539 euro/metru pătrat. De asemenea, prețul mediu pe metru pătrat pentru apartamentele noi a fost de 1.609 euro (în creștere cu 10% în martie 2024 vs. 2023). Prețurile medii pentru apartamentele vechi au crescut, atingând un preț mediu de cerere de 1.490 euro/metru pătrat, cu o majorare de 13% față de aceeași perioadă a anului precedent.

CRAIOVA: În martie a.c., prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Craiova a fost de 1.585 euro/metru pătrat. De asemenea, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi a fost de 1.598 euro/metru pătrat (în creștere cu 9% în martie 2024 vs. 2023), în timp ce prețul de cerere pentru cele vechi a fost de 1.580 euro/metru pătrat, cu 10% mai ridicat comparativ cu aceeași lună anului anterior.

