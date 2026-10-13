Una dintre cele mai înalte clădiri rezidențiale din România se va construi în București. Câţi metri va avea

Dezvoltatorul One United Properties plănuieşte construcţia unui turn cu funcțiuni mixte cu înălţimea de peste 100 de metri, pe un teren cumpărat pe strada Barbu Văcărescu din zona de nord a Capitalei. Noul turn va intra astfel în topul celor mai înalte clădiri de locuit din România.

Terenul are o suprafață de 5.755 mp și se află la numărul 110-112, la câteva minute de mers pe jos de One Gallery, fosta Hală Ford care a fost restaurată de către dezvoltator. Valoarea tranzacției este de 10 milioane de euro.

Conform conceptului de proiectare preliminar, viitoarea clădire va avea patru niveluri de subsol, parter și 25 de etaje. Nivelurile inferioare vor găzdui spații comerciale și birouri, precum și o gamă de servicii și facilități. Pentru proiectarea turnului se va organiza un concurs internațional de arhitectură, potrivit Imobiliare.ro.

One United Properties are dezvoltări finalizate cu o valoare brută de dezvoltare cumulată de aproximativ 536 de milioane de euro doar în zona Floreasca, Barbu Văcărescu și are în construcție, în aceeși zonă, un portofoliu de aproximativ 360 de milioane de euro valoare brută de dezvoltare, în proiecte precum One Floreasca Sunset, One Peninsula și One Floreasca Club. La acestea se adaugă viitoarea clădire planificată pe noul teren achiziționat, cu o valoare brută de dezvoltare de 130 de milioane de euro.

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Unde poate fi găsită cea mai înaltă clădire rezindenţială de până acum

Cea mai înaltă clădire rezidențială din România poate fi găsită în Cluj-Napoca. Turnul West City Tower include 182 de apartamente și are o înălțime de 97 de metri. Cel mai înalt bloc din Capitală se află în proiectul Asmita Gardens. Acesta a fost finalizat în anul 2009 și este localizat lângă Delta Văcărești. Ansamblul are șapte turnuri, dintre care cinci cu 17 etaje, unul cu 21 de etaje și unul cu 25 de etaje. Acesta din urmă are o înălțime de circa 92 de metri.

Dezvoltatorul One United Properties a cumpărat un teren pe strada Barbu Văcărescu din zona de nord a Capitalei unde plănuiește construcția unui turn cu funcțiuni mixte și o înălțime de peste 100 de metri. Noul turn va intra, astfel, în topul celor mai înalte clădiri de locuit din România.

Terenul are o suprafață de 5.755 mp și se află la numărul 110-112, la câteva minute de mers pe jos de One Gallery, fosta Hală Ford care a fost restaurată de către dezvoltator. Valoarea tranzacției este de 10 milioane de euro.