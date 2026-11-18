Sunt sute de clădiri cu bulină roşie în Bucureşti şi în ele se fac milioane. La parterul acestor imobila funţionează baruri, cafenele, restaurante şi chiar magazine mari. Oamenii trec pragul primejdiei fără să ştie.

Cum au reuşit patronii să redeschidă afacerile din clădirile cu risc seismic

După tragedia de la Colectiv, autorităţile au interzis prin lege activităţile care presupun "aglomerări de persoane" în clădirile cu risc seismic. Bulevardul magheru şi calea Victoriei au fost atunci părăsite. Dar proprietarii au găsit imediat o portiţă să le redeschidă. .

"Au urmat o serie de procese care au obligat legiuitorul să definească aglomerarea de persoane. Spațiile care pot avea aglomerări de persoane sunt spațiile unde pot încăpea simultan 50 de persoane cu o arie minimă de 4 metri pătrați pentru fiecare persoană, adică spațiile de peste 200 metri pătrați", a declarat Matei Sumbasacu, inginer constructor.

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Patronii localurilor au ridicat pereţi de rigips, au compartimentat în aşa fel încât să se încadreze în cei 200 de metri pătraţi. Chiar dacă clădirile se pot prăbuşi.

"Atâta timp cât statul nu pune piciorul în prag şi există chichiţe, vor funcţiona tot timpul. 100% ar trebui consolidate şi legea schimbată încât să-i forţeze cumva pe proprietari să aibă acces la consolidare", a spus un bărbat.

"Interesul, banii, ăsta e sistemul. Nu muncim, facem doar mici, mici, mici furtişaguri", a precizat altă persoană.

"Dacă sunt clădiri cu risc seismic, ar trebui să fie închise", a adăugat un tânăr.

Aceeaşi lege, interpretată diferit de primăriile de sector din Bucureşti

Majoritatea clădirilor cu risc seismic care găzduiesc afaceri sunt în Sectorul 1 al Capitalei. Explicaţia edilului?

"Am cerut oficial anul trecut, în 2025, de la Ministerul Dezvoltării, un punct de vedere. Răspunsul e clar. Acordul de funcţionare se emite doar în baza ordonanţei 99, care reglementează aceste lucruri. Practic, primăria nu are voie să refuze acordul de funcţionare într-o clădire cu risc seismic. În toate clădirile cu risc seismic, soluţia trebuie să fie consolidarea şi refacerea acestora. Nu închiderea afacerilor. Legea azi permite ce bunul simţ n-ar permite. Iar lucrul acesta trebuie schimbat", a explicat George Cristian Tuţă, primar Sector 1, Bucureşti.

Aceeaşi lege este interpretată diferit de altă primărie. La sectorul 3 nu sunt date autorității de funcţionare în clădiri cu bulină.

"Cei 200 de metri pătraţi precizaţi în lege nu au legătură cu riscul seismic. Au legătură cu autorizaţia pentru securitatea la incendiu. Primăria Sectorului 3 nu autorizează activităţi economice ce urmează a fi desfăşurate în clădiri cu risc seismic unu", a subliniat Bogdan Cotigă, purtător de cuvânt primăria Sector 3.

Peste 400 de clădiri din Bucureşti, în pericol de prăbuşire la un cutremur puternic

În Bucureşti sunt 415 clădiri încadrate în clasa I de risc seismic. Ceea ce înseamnă că sunt în pericol de prăbuşire în cazul unui cutremur similar sau mai puternic ca cel din 1977. Alte 491 de imobile sunt în clasa de risc seismic 2, adică pot suferi pagube însemnate.

"100% avem mult mai multe clădiri vulnerabile decât aveam în 1977. Nicio persoană rațională nu ar putea să se aștepte ca dimensiunea tragediei, în cazul unei repetări a cutremurului din 1977, să fie mai mică decât în 1977", a punctat Matei Sumbasacu.

Mii de clădiri din Capitală aşteaptă evaluarea riscului seismic

Multe clădiri din Capitală au fost expertizate tehnic în anii ‘90, acum mai bine de trei decenii. De atunci, au rămas aceleaşi evaluări deşi cu siguranţă timpul şi seismele au săpat în structura multor imobile.

Primăria a început abia în această vară un program de evaluare vizuală a imobilelor.

Până acum au fost bifate 1.200 de clădiri din 6.000. Rezultatele vor fi făcute publice până la sfârşitul anului, promit reprezentanţii Primăriei Capitalei.