Unghii impecabile, la preţuri mai mari. Manichiuristele din UK majorează tarifele: câţi bani cer acum pentru serviciile lor

Preţuri mai mari pentru manichiură şi pedichiură. Peste 5.000 de tehnicieni de unghii din Marea Britanie s-au adunat şi promit că vor majora preţurile începând de luni, 8 aprilie, cu ocazia "Zilei Naţionale a Scumpirii Unghiilor".

Câţi bani câştigă cei care fac unghii

Compania din spatele mişcării, Nail Tech Org, a declarat că schimbarea vine pe fondul unor observaţii generale depre tarifele din ţară. Astfel, membrii comunităţii câştigă în medie 7 lire sterline pe oră (aproximativ 40 de lei), sub salariul minim pe economie din ţară.

Creşterea costurilor materialelor de lucru, precum şi majorarea taxelor şi a facturilor la utilităţi îi pun însă într-o situaţie dificilă pe tehnicienii de unghii, a precizat BBC.

"La fel ca în orice afacere, sunt multe costuri incluse. Devine un standard ca fiecare să taxeze cam la fel ca cei din jur. Dar asta nu e neapărat corect şi nu asigură un venit solid, cu profituri. Nu ar fi capabili să-şi asigure pensia, vacanţele şi concediile medicale, la fel ca alţi angajaţi din alte domenii", spune Amy Guy, care lucrează în Liverpool.

Ellie Jenkins are 27 de ani şi pune unghii de 4 ani. "Iau între 5 şi 10 lire pe serviciu. Am încercat să ţin preţurile jos pentru clienţi, din cauza costurilor mari ale vieţii", spune ea.

În vreme ce unii cataloghează manichiura şi pedichiura drept "servicii de lux", tehnicienii subliniază că vor doar să se poată întreţine din meseria lor. "Nimeni nu înţelege pe deplin acest business: am 3-4 lumini pornite simltan, aşa că plătesc mereu facturi mari la energie. Dau taxe în plus la primărie şi nu îmi permit să-mi asigur pensia singură. Am nevoie de bani acum, pentru copiii mei", a precizat doamna Jenkins, din Aberdare, Rhondda Cynon Taf.

