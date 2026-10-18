"Victor", fructul neobişnuit care ar putea cuceri pieţele din România. Arată ca un pepene în miniatură

Un fruct neobişnuit, care arată ca un pepene verde în miniatură, dar nu este mai mare decât un bob de strugure, ar putea deveni noua vedetă din pieţele româneşti. Se numeşte "Victor", are un gust răcoritor, uşor acrişor, şi a fost aclimatizat de cercetătorii din Buzău.

Cercetătorii de SCDL Buzău se pregătesc să scoată pe piaţă un fruct mai puţin obişnuit pentru consumatorii români. Este vorba despre castravetele mexican "Victor", un soi aclimatizat în România şi omologat în anul 2022, potrivit Agro TV.

Originar din America Centrală, castravetele mexican, cunoscut sub denumirea ştiinţifică Melothria scabra Naudin, este cultivat în prezent în Africa, Asia, Europa şi America de Nord. La Buzău, specialiştii au reuşit să obţină un soi adaptat condiţiilor de climă şi sol din România, pe care l-au numit simplu, "Victor".

Fructul atrage atenţia în primul rând prin aspectul neobişnuit. Fructele sunt cât un bob mare de strugure, au coaja verde cu dungi închise la culoare şi seamănă cu nişte pepeni verzi în miniatură. Gustul este însă diferit. "Victor" este o combinaţie între castravetele obişnuit şi aroma uşor acrişoară a lămâii.

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Cum se consumă castravetele mexican "Victor"

Noul soi poate fi consumat proaspăt, în salate sau aperitive, dar cercetătorii spun că este potrivit mai ales pentru murături, deoarece îşi păstrează textura crocantă.

"Fructele castravetelui mexican, asemănătoare unor pepeni verzi în miniatură, impresionează prin aspectul deosebit, gustul crocant şi răcoritor, cu o discretă aromă citrică, fiind apreciate atât pentru consumul în stare proaspătă, cât şi pentru salate, aperitive şi, în special, pentru murături, unde îşi păstrează foarte bine textura fermă", a explicat Olivia Agape, cercetător SCDL Buzău.

Fructele au, în medie, aproximativ trei centimetri lungime şi cântăresc în jur de 3,5 grame. La maturitate, coaja lor este verde deschis, cu dungi închise la culoare, de unde şi asemănarea cu pepenii verzi.

Ce beneficii nutritive are fructul care seamănă cu un pepene în miniatură

Dincolo de aspectul inedit şi gustul răcoritor, specialiştii de la Buzău susţin că fructul prezintă şi proprietăţi nutritive importante. Castravetele mexican conţine Vitamina C, polifenoli, flavonoide şi carotenoizi, compuşi cunoscuţi pentru rolul antioxidant.

"Pe lângă valoarea sa gastronomică, castravetele mexican se remarcă şi prin conţinutul de compuşi bioactivi, precum Vitamina C, polifenoli, flavonoide şi carotenoizi, substanţe cunoscute pentru rolul lor antioxidant. Studiile de specialitate sugerează că aceşti compuşi contribuie la protejarea organismului împotriva stresului oxidativ şi susţin o alimentaţie echilibrată şi sănătoasă. De asemenea, fructele au un conţinut ridicat de apă, sunt sărace în calorii şi reprezintă o sursă de fibre alimentare, fiind potrivite pentru o dietă diversificată", transmit cercetătorii de la SCDL Buzău.

"Victor" poate fi cultivat şi în grădinile românilor

Unul dintre avantajele soiului este faptul că s-a adaptat foarte bine condiţiilor de climă şi sol din România. Planta este viguroasă, are o creştere căţărătoare şi poate valorifica spaţiul pe verticală, producând numeroase fructe pe parcursul perioadei de creştere.

Datorită acestor caracteristici, castravetele mexican "Victor" poate fi cultivat atât în gospodării, cât şi în fermele horticole.

Soiul este rezultatul cercetărilor desfăşurate la SCDL Buzău şi a fost omologat în 2022. Introducerea sa pe piaţă ar urma să ofere agricultorilor o nouă opţiune de cultivare, iar consumatorilor posibilitatea de a încerca un fruct mai puţin cunoscut la noi în ţară, dar apreciat în alte regiuni ale lumii.