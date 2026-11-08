Vremea călduroasă și lipsa precipitațiilor au favorizat o cultură exotică, tot mai bine adaptată la condițiile din sudul țării. În Dolj, curmalele chinezești s-au dezvoltat atât de bine, încât producția a depășit toate așteptările. Fructele exotice au prins rădăcini în zonă, iar fermierii se bucură acum de o recoltă pe măsură.

Arbuștii exotici plini de curmale au găsit condiții bune de dezvoltare în zona Dăbuleni, cunoscută pentru terenurile nisipoase și temperaturile ridicate din timpul verii. Iar rezultatele din acest an sunt pe măsura așteptărilor.

"În dreapta mea este un pom, un jujub în vârstă de 8 ani, este un soi pentru consum în stare proaspătă. Fructele, putem să le recoltăm încă din stadiul în care se colorează uşor", spun producătorii.

"Este specia care s-a adaptat cel mai bine dintre toate speciile exotice pe care le studiem", a explicat Ștefan Nanu, director stațiune Dăbuleni. "Pe măsură ce întaintăm în vârstă, în vârsta pomilor, producţia creşte automat, dar contează foarte mult tehnologia de cultură", a declarat Ana Maria Stoenescu, cercetător.

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Curmalele chinezești pot fi consumate proaspete, când au o textură crocantă și un gust dulce-acrișor. Pot fi, de asemenea, uscate, pentru a fi păstrate mai mult timp.

Culturile exotice prind rădăcini în sudul ţării

În timp ce pomii tradiţionali fructiferi fac faţă cu greu schimbărilor climatice, aici, în sudul ţării, culturile exotice au prins rădăcini. Un singur arbust de curmal chinezesc poate produce într-o singură vară între 15 şi 50 de kilograme de fructe.

"Este o plantă nutraceutică cu conţinut biochimic foarte bogat în vitamina C. Ca întrebuinţare, din lemnul său se poate face mobilă", spune Irina Titirică, inginer.

Curiozitatea pentru această cultură exotică a crescut în ultimii ani, iar tot mai mulți oameni au început să planteze pomi în propriile curți. "Spre deosebire de alţi pomi fructiferi, crumalul chinezesc nu are nevoie de tratamente specifice, tăierile sunt extrem de uşoare", spune un producător.

Un pom fructifer costă 60 de lei, iar dacă este îngrijit corespunzător, poate rodi chiar și 200 de ani.