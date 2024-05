Vezi și

După doar un an în România, termenii de specialitate în limba noastră nu mai au secrete pentru Kahlil: "România este o ţară foarte frumoasă şi îi mulţumesc României!" Înţelege perfect lecţia de anatomie de la Universitatea de Medicină "Carol Davila".

Mai mulţi studenţi străini în România

"La semestrul doi am început cap şi gât, oase, artere, muşchi şi nervi. Am venit la Medicină pentru că părinţii mei sunt doctori şi fratele meu şi vreau să fiu ca ei. Preţurile de taxe în Liban sunt foarte scumpe, în exemplu, între 5.000 de euro până la 25.000 de euro", spune Khalil Jbara, student.

În Bucureşti, taxa e de 8.500 de euro pe an pentru studenţii internaţionali. "Noi avem peste 10.000 de studenţi la licenţă în total, dintre care 2.000 sunt studenţi internaţionali. E o paletă foarte largă de geografii, ca să zic aşa. Pe primul loc ca număr sunt studenţii din Grecia, Italia, Germania, Franţa şi Regatul Unit şi avem un număr absolut semnificativ din ţările Orientului Mijlociu - Israel, Liban", a declarat prof. dr. Bogdan Popescu, prorector UMF Carol Davila.

Bătaie pe locurile la Medicină în Iaşi sau Cluj

La Facultăţile de Medicină din Iaşi şi Cluj sunt şi mai mulţi. Cei mai mulţi studenţi non-europeni vin la noi din Israel, Maroc şi Tunisia. Europa e reprezentată de tineri din Franţa şi Italia.

"Evoluţia numărului de studenţi străini în ţara noastră este uriaşă. În raport cu anul 2007, procentul a crescut cu 26 la sută. Am ajuns la aproape 40.000 de tineri care vin din întreaga lume ca să studieze la noi. În anul 2000, numărul nu depăşea nici măcar 9.000 de studenţi", transmite Mădălina Iacob, reporter Observator.

Student străin: Oamenii sunt foarte buni, mâncarea foarte delicioasă.

Reporter: Ce mâncare îţi place cel mai mult?

Student străin: Îmi plac foarte mult papanaşii cu smântână şi nu ştiu cum să spun, e o pâine cu mozzarella şi smântână. Am mâncat asta la Braşov.

Reporter: Langos?

Student străin: Da, da!

Marouan vine din Tunisia, studiază Internet of Things la Politehnică şi vrea să îşi deschidă propria afacere de trading.

Marouan Zouaoui: Facultatea de Inginerie, specializarea Internet of Things. Născut în Bahrain.

Reporter: Înţelegi dacă te întreb în română?

Marouan Zouaoui: Da.

Reporter: Hai să încercăm!

Marouan Zouaoui: Nu. (n.r. râde)

Reporter: De ce România?

Marouan Zouaoui: În primul rand, am fost în multe ţări din Europa înainte. Am locuit în Franţa, Germania, Elveţia, Belgia. Pot să iau diploma de inginer, o să fiu un inginer dacă termin aici, în plus nivelul de aici în ştiinţa calculatorului este foarte avansat.

România, o poartă spre afacerile din UE

La un singur curs de la Facultatea de Inginerie în limbi straine am găsit 7 naţionalităţi. Ahmad e în anul patru la Computer Science şi are deja propria companie. Spune că România e o poartă spre afacerile din Uniunea Europeană. "Un amestec perfect pentru un antreprenor aspirant. Cred că am făcut alegerea perfectă şi vreau să stau aici în viitor", spune Ahmad Shaker, student.

La Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti tradiţia studenţilor de peste mări şi ţări datează încă din comunism. "Mă numesc Mohamed şi sunt din Mali. În viitor voi deveni preşedintele din Mali", spune Mohamed, student. 2.500 de euro plăteşte pe an, la fel ca alţi colegi din Angola, Vietnam şi Turkmenistan.

