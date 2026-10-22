A fost aprobat calendarul şcolar. Când începe vacanța de toamnă 2026 și câte zile libere vor avea elevii

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi cercetării, elevii vor intra în vacanţă vineri, după finalizarea cursurilor, conform Agerpres.

Elevii vor intra în vacanţă vineri, după finalizarea cursurilor, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Anul şcolar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri.

Elevii vor avea nouă zile consecutive de vacanță, inclusiv cele două weekenduri. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, cursurile se vor relua pe 2 noiembrie. Următoarea vacanță, cea de iarnă, va începe în decembrie și se va încheia după sărbătorile de la începutul lunii ianuarie.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar, cu 34 de săptămâni de cursuri, se va încheia pe 4 iunie 2027.

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Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar va avea 35 de săptămâni de cursuri, urmând să se încheie pe 11 iunie 2027.

Anul şcolar 2026-2027 se structurează pe intervale de cursuri şi intervale de vacanţă, astfel:

Intervale de cursuri

de luni, 7 septembrie 2026, până vineri, 23 octombrie 2026;

de luni, 2 noiembrie 2026, până marţi, 22 decembrie 2026;

de luni, 11 ianuarie 2027, până vineri, 12 februarie 2027, respectiv vineri, 19 februarie 2027, sau vineri, 26 februarie 2027, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educaţiei, cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ;

de luni, 22 februarie 2027, respectiv luni, 1 martie 2027, sau luni, 8 martie 2027, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până vineri, 23 aprilie 2027;

de miercuri, 5 mai 2027, până vineri, 18 iunie 2027;

Intervale de vacanţă

de sâmbătă, 24 octombrie 2026, până duminică, 1 noiembrie 2026;

de miercuri, 23 decembrie 2026, până duminică, 10 ianuarie 2027;

o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 15 februarie - 7 martie 2027;

de sâmbătă, 24 aprilie 2027, până marţi, 4 mai 2027;

de sâmbătă, 19 iunie 2027, până duminică, 5 septembrie 2027.

Programul naţional "Şcoala altfel" şi Programul "Săptămâna verde" se desfăşoară în perioada 7 septembrie 2026 - 23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

La clasele din învăţământul liceal, filiera tehnologică şi din învăţământul profesional, în perioadele dedicate programelor "Şcoala altfel" şi "Săptămâna verde" se organizează activităţi de instruire practică urmărind şi scopul acestor programe.

La clasele din învăţământul postliceal, în perioadele dedicate programelor "Şcoala altfel" şi "Săptămâna verde" se organizează activităţi de instruire practică.