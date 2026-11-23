Aproape trei ore pe rețelele sociale, jocuri online, videoclipuri și conversații care continuă până târziu în noapte. Adolescenții români cu vârste între 14 și 17 ani petrec, în medie, 5 ore și 33 de minute pe zi pe internet, potrivit celui mai recent Barometru al Alianței Binelui Comun (ABC). În același timp, aproape o treime dintre elevii de gimnaziu spun că părinții nu le limitează niciodată timpul petrecut online.

Telefonul este la îndemână dimineața, înainte de plecarea la școală, în pauzele dintre ore, în timpul mesei și chiar înainte de culcare. Dacă media zilnică de utilizare a internetului s-ar menține pe parcursul unui an, adolescenții români ar petrece echivalentul a peste 84 de zile întregi în mediul online.

Datele centralizate în Barometrul ABC „Tehnologia în viața elevilor din România” arată că accesul la internet devine un obicei încă de la vârste mici. La numai 10 ani, 58% dintre copiii români intră pe internet de pe telefon de mai multe ori pe zi, față de 27% în eșantionul internațional al studiului EU Kids Online 2026.

Rețelele sociale sunt utilizate de 99% dintre adolescenții români de 14–17 ani, 94% urmăresc conținut video și de streaming, iar 72% folosesc platforme de jocuri online. În schimb, doar 35% utilizează platforme educaționale, potrivit unei cercetări realizate pentru ANCOM în 2026.

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Adolescenții dedică zilnic, în medie, două ore și 47 de minute socializării, creării și distribuirii de conținut online, în timp ce pentru căutarea informațiilor alocă 48 de minute. Viața digitală continuă însă și după ce se sting luminile. Mai mult de un sfert dintre copiii români cu vârste între 10 și 16 ani folosesc ecranele în timpul nopții, zilnic sau aproape zilnic. Un studiu realizat de Ministerul Educației și UNICEF în 2025 arată că elevii de gimnaziu care petrec mai mult de aproximativ patru ore pe zi pe internet resimt mai frecvent oboseală, iritabilitate și singurătate. Aceștia raportează și mai multe dificultăți în relațiile cu ceilalți și în gestionarea emoțiilor.

România ocupă, de altfel, primul loc în rândul țărilor și regiunilor analizate de Organizația Mondială a Sănătății în raportul HBSC publicat în 2024 privind utilizarea problematică a rețelelor sociale. Procentul elevilor români care prezintă astfel de manifestări este de 22%, dublu față de media internațională.

Dincolo de timpul petrecut în fața ecranelor, Barometrul ABC evidențiază și riscurile la care sunt expuși copiii. Unul din șase copii români cu vârste între 10 și 16 ani primește solicitări de informații sexuale pe internet cel puțin o dată pe lună. Procentul este de peste trei ori mai mare decât media studiului internațional EU Kids Online 2026.

Un alt aspect evidențiat de Barometrul ABC este implicarea tot mai redusă a părinților în gestionarea timpului petrecut online, pe măsură ce copiii cresc. Elevii de gimnaziu ai căror părinți stabilesc frecvent limite petrec, în medie, două ore și jumătate pe zi pe internet. În cazul celor ai căror părinți intervin rar sau deloc, timpul crește la 3,6 ore.

Cu toate acestea, 29% dintre elevii de gimnaziu spun că părinții nu le limitează niciodată timpul petrecut online. Problema este dezbătută tot mai intens și la nivel european. Așa cum Observator relata pe 15 noiembrie, printre măsurile discutate la nivelul Uniunii Europene se numără limitarea la o oră pe zi a accesului copiilor de 13 și 14 ani la rețelele sociale.

Eventualele restricții nu elimină însă nevoia de educație digitală. Copiii trebuie să învețe să recunoască profilurile false, să își protejeze informațiile personale și să știe cui să ceară ajutor atunci când se confruntă cu o situație periculoasă. Tehnologia a devenit parte și din rutina școlară. Din cei 3.033 de liceeni care au participat la un studiu realizat de Edge Institute în 2026, 98% au folosit cel puțin o dată inteligența artificială.

Aproape jumătate dintre liceenii care utilizează aceste instrumente pentru școală recunosc că se întâmplă să preia informații fără să le verifice, iar 21% au predat teme care conțineau informații sau surse inventate de inteligența artificială. În același timp, doar 15% dintre elevii chestionați declară că au primit explicații de la profesori despre utilizarea responsabilă a acestei tehnologii.

Pentru a reduce riscurile la care sunt expuși copiii, Alianța Binelui Comun, proiect derulat de FACIAS, propune introducerea unor activități practice de educație digitală în școli, pregătirea profesorilor, informarea părinților și stabilirea unor reguli clare privind utilizarea dispozitivelor și a inteligenței artificiale. Printre soluțiile propuse se numără și dezvoltarea activităților sportive, culturale și de socializare, care să le ofere copiilor alternative la timpul petrecut în fața ecranelor.

Provocarea pentru părinți și profesori nu este să elimine tehnologia din viața copiilor, ci să îi ajute să o folosească în siguranță, fără să renunțe la somn, joacă, mișcare și relațiile cu cei din jur.